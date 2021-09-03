روسيا تكرم "الرفيق" بعد 64 عاما.. مدينة جديدة على حدود الصين

في عام 1957 أطلق الاتحاد السوفيتي أول قمر صناعي للفضاء، وكان يحمل اسم "سبوتنيك"، وهي كلمة روسية تعني "الرفيق".

وبعد مرور نحو 64 عاما تسعى روسيا لتكريم اسم "الرفيق" الذي زين اسم أول قمر صناعي بمدينة جديدة على حدودها مع الصين تحمل اسم "سبوتنيك" أو الرفيق.

تسعى روسيا لضخ استثمارات ضخمة في منطقة الشرق الأقصى، من بينها إنشاء مدينة جديدة باسم "سبوتنيك" (الرفيق) على الحدود الصينية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك وهي مدينة قريبة من الحدود الصينية، إنه سيكون من الجيد إذا ما حصل الشرق الأقصى الروسي على مزيد من الاستثمارات.



حزمة لا مثيل لها

وأضاف بوتين، على سبيل المثال إن "حزمة لا مثيل لها" من الحوافز والعلاوات تنتظر أي شركة تقرر الاستثمار في جزر الكوريل في السنوات العشر المقبلة.

غير أن بعض هذه الجزر تطالب اليابان بالسيادة عليها، في نزاع يعود تاريخه إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتشمل الحوافز التي أعلن عنها بوتين، إعفاءات من الضرائب على الدخل والعقارات، وستمتد الاستفادة منها أيضا للشركات الأجنبية.

والهدف هو تعزيز صناعتي السياحة، وصيد الأسماك بهذه الجزر.

بعض النجاح في جذب الاستثمارات

وتكافح روسيا منذ مدة طويلة من أجل جعل شرقها الأقصى أكثر جذبا للشركات وكذلك منع العمال من الرحيل عن المنطقة بحثا عن فرص عمل أفضل.

وقال بوتين، إن هناك بعض النجاح، مشيرا إلى تعزيز الاستثمارات في مدينتي فلاديفوستوك، وخاباروفسك شرقي البلاد.

وأضاف بوتين أن جهود تعزيز الاقتصاد هناك ستمتد بقوة إلى القرن المقبل.

وأشار إلى جهود استخلاص الطاقة الخضراء من الهيدروجين كإمكانية لاقتصاد المنطقة.

ويمتد أرخبيل الجزر من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، إلى جزيرة هوكايدو اليابانية.

مدنية "سبوتنيك"

وفي السياق ذاته، وقع بوتين اتفاقا لتشييد مدينة جديدة تحمل اسم "سبوتنيك".

وصدق بوتين على الخطة خلال حضور المنتدى الاقتصادي.

وبموجب الخطة، سوف تقام سبوتنيك على مسافة نحو 30 كيلومترا خارج فلاديفوستوك، القريبة نسبيا من الحدود الصينية، والغرض منها أن تصبح مركزا صناعيا يضم يوما ما 300 ألف شخص.

ماذا تعني "سبوتنيك"؟

وكلمة "سبوتنيك"، التي تعني الرفيق بالروسية، هي اسم أول قمر اصطناعي عالمي، أطلقه الاتحاد السوفيتي إلى الفضاء في 1957.

وصارت روسيا الصيف الماضي أول دولة تطلق لقاحا مضادا لكوفيد-19، وكان يحمل اسم "سبوتنيك في" أيضا تكريما لانتصارها الفضائي.

وجرى إقرار اللقاح حاليا في نحو 70 دولة.

وتأتي الموافقة على إقامة المدينة الجديدة بعد مقترحات سابقة من وزير الدفاع سيرجي شويجو، لبناء العديد من المدن الجديدة شرقي سيبيريا حتى تصبح المنطقة النائية أكثر جذبا.

انكماش النشاط الاقتصادي للخدمات

ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير اقتصادي نشر الجمعة، انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في روسيا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي في ظل تراجع الطلب وانخفاض ثقة الشركات.

وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات، بحسب مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية، إلى 49.3 نقطة في شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 53.5 نقطة خلال يوليو/تموز الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، وأقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

يذكر أن هذا التراجع هو الأول للمؤشر منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

تراجع الأعمال الجديدة

وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة للقطاع خلال الشهر الماضي رغم نمو طلبات التصدير الجديدة، كما تراجع المؤشر الفرعي لتضخم التكلفة إلى أقل مستوياته منذ 7 اشهر، وتراجعت أسعار بيع الخدمات أيضا.

وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات، والتصنيع الشهر الماضي إلى 63.4 نقطة مقابل 67.8 نقطة خلال يوليو/تموز الماضي.

وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف خلال أغسطس/آب الماضي لأول مرة منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، كما تراجعت الطلبيات المتراكمة لدى قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي.