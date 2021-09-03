التحالف يدمر مسيرة حوثية "مفخخة" باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط. وأصدر التحالف بيانا جاء فيه، إنه سيتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من محاولات مليشيات الحوثي العدائية"، مؤكدا أن محاولات مليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية "عبثية وهمجية".

والأربعاء، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة "رابعة" بالأجواء اليمنية أطلقتها مليشيات الحوثين وذلك بعد اعتراض وتدمير 3 مسيرات مفخخة بالأجواء اليمنية. وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها. ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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