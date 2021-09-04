ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
تجمع واحة "أمتضي" المغربية، بين الطبيعة الفاتنة، والمآثر التاريخية ذات القيمة التراثية الكبيرة، ولكنها لا تزال مجهولة من قبل الكثيرين.
أعلنت مصادر ملاحية مطلعة بمطار القاهرة الجمعة استئناف رحلات الطيران بين مصر والكويت فجر 5 سبتمبر/أيلول، لكن بشروط.
سيّرت شركة مصر للطيران، الجمعة 3 سبتمبر 2021، نحو 88 رحلة دولية وداخلية.
إذا رفضت تلقي التطعيم ضد كورونا سيكون مصيرك الفصل من وظيفتك.. هذا ليس تحذيرا إنما قرار نفذته شركة طيران في هونج كونج على موظفيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. قصة "أمتضي" ورحلات الكويت ومصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.