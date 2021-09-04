موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. قصة "أمتضي" ورحلات الكويت ومصر

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تجمع واحة "أمتضي" المغربية، بين الطبيعة الفاتنة، والمآثر التاريخية ذات القيمة التراثية الكبيرة، ولكنها لا تزال مجهولة من قبل الكثيرين.

أعلنت مصادر ملاحية مطلعة بمطار القاهرة الجمعة استئناف رحلات الطيران بين مصر والكويت فجر 5 سبتمبر/أيلول، لكن بشروط.



سيّرت شركة مصر للطيران، الجمعة 3 سبتمبر 2021، نحو 88 رحلة دولية وداخلية.

إذا رفضت تلقي التطعيم ضد كورونا سيكون مصيرك الفصل من وظيفتك.. هذا ليس تحذيرا إنما قرار نفذته شركة طيران في هونج كونج على موظفيها.

