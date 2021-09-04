المكسيك تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة

ذكرت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 17409 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و725 وفاة.
وبذلك يصل مجمل الإصابات بالفيروس في المكسيك إلى ثلاثة ملايين و3405294 وإجمالي الوفيات إلى 262221.
وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن.
وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد على الرقم المؤكد بنسبة 60 ٪ على الأقل.
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