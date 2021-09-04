الدنمارك توجه رسالة لـ"طالبان" بشأن الحكومة الأفغانية الجديدة

قال يبي كوفود، وزير الخارجية الدنماركي، إن بلاده لن تعترف بأي حكومة تشكلها حركة "طالبان" الأفغانية.

وأضاف الوزير في حديثه مع الإذاعة الدنماركية "دي آر"، أن قادة بلاده يشعرون بالقلق بشأن "ضمان أن التقدم الذي أحرزناه على مدار عقدين من الجهود في أفغانستان يمكن أن يستمر".



وأوضح أن الأولوية الأكثر إلحاحا هي ضمان أن يتمكن كل شخص مدرج بقائمة الإجلاء الدنماركية من مغادرة أفغانستان "بترتيب جيد".

وكانت مصادر في "طالبان" قالت إن الملا عبد الغني بردار، أحد مؤسسي الحركة، سيرأس الحكومة الجديدة في أفغانستان.

من جانب آخر قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستحافظ على قنوات الاتصال مع "طالبان" بشأن قضايا التي تهمها "مثل السماح بمغادرة أفغانستان لمن اختار ذلك".

وأمس الجمعة أكدت حركة طالبان، أن الحكومة الجديدة التي يتوقع أن تشكلها الحركة، لن تكشف قبل السبت على أقرب تقدير.

وسيتعين على الأفغان والمجتمع الدولي الانتظار لفترة أطول قليلا، بعد تعهدها بأن تكون أكثر انفتاحا.

وفي سياق المساعدات الإغاثية، تتفاوض المنظمات الإنسانية في الكواليس مع نظام طالبان الجديد بهدف مواصلة أنشطتها داخل أفغانستان، التي باتت على شفير "كارثة إنسانية" محتملة، فيما تخيّم الضبابية على الوضع الاقتصادي والمالي.