سعر الدولار في مصر اليوم السبت 4 سبتمبر 2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، 4 سبتمبر/أيلول 2021، في تعاملات محدودة بشركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية للبنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط الدولار، نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في بنوك، التجاري الدولي، قناة السويس، القاهرة، العربي الأفريقي، بنك HSBC، المشرق، بلوم مصر، عودة، المصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

عصر القطار"فائق السرعة"

أعلنت مصر، الأربعاء، عن توقيع عقد تشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحل البحر الأحمر، بالبحر المتوسط، بقيمة 4.45 مليار دولار.

وأوضحت الحكومة المصرية، في بيان، أن كونسورتيوم (تحالف) تقوده "سيمنس" الألمانية سيشيد الخط الجديد.

وسيشمل العقد، الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع كونسورتيوم يضم سيمنس موبيلتي، وأوراسكوم كونستراكشون، والمقاولون العرب، التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.

ويشمل الخط البالغ طوله 660 كيلومترا خطا رئيسيا مصمما لنقل ما يزيد على 30 مليون مسافر سنويا، وكذلك خط للشحن، وسيربط بين ميناء دوت الخليج السخنة على البحر الأحمر ومينائي الإسكندرية، ومرسى مطروح على البحر المتوسط.

ومشروع القطار السريع يتم تنفيذه في مصر لأول مرة ويتميز بسعة نقل أكبر مما يقلل الازدحام المروري ويحقق أمانا أعلى للركاب وتأثيرا أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية والتجارية.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، عند 18.53 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، ثابتا عند نحو 21.57 جنيه للشراء، و21.71 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، 51.96 جنيه للشراء، و 52.42 جنيه للبيع.