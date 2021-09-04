قمة مصرية قبرصية.. "اللجنة المشتركة" لأول مرة على المستوى الرئاسي

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم السبت، عقد قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس في القاهرة.

يأتي ذلك في إطار أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، فيما سيشارك في القمة الوزراء المختصون أعضاء وفدي البلدين.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن اللجنة العليا الحكومية، التي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.

وأوضح السفير راضي أن اجتماعات اليوم رفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين.

ولفت إلى أنه سيتم أيضا التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليمياً وفي شرق المتوسط وعلى المستوى الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام.

وقبل ساعات من وصول الرئيس القبرصي، أدلى الأخير بتصريحات أكد خلالها أن العلاقات السياسية مع مصر وصلت إلى أعلى مستوى على الإطلاق وتشهد تعاوناً مكثفاً على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي الذي تقوم كل من مصر وقبرص على أساسه بمواجهة التحديات التي تؤثر على كل منهما.

وأشار إلى وجود رغبة وهدف مشتركين للبلدين للعمل بشكل جاد معاً لتوسيع هذا التعاون في كل القطاعات، وذلك في إطار الاتفاقيات القائمة.

وقال: لدينا إطار صلب للتعاون الثنائي والبلدان يعملان على ترجمة ذلك إلى نتائج ملموسة لصالح الدولتين.

وأضاف أن زيارته لمصر اليوم سيكون لها أهمية قصوى، حيث يرافقه وزراء الخارجية والدفاع والتعليم والطاقة والتجارة والزراعة والبحرية، وذلك لعقد أول اجتماع حكومي على الإطلاق بين البلدين.