"حرب الشمال" تحرج بوتين.. تصحيح تلميذ وإشادة أستاذ

تلميذ روسي استفزه "خطأ" الرئيس فلادمير بوتين بجزئية تاريخية فصحح الخطأ في لقطة أحرجت الرئيس ودفعته لتجاوزها بإشادة.

مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتلميذ يصحح لبوتين معلومة تاريخية.

وأظهر الفيديو الرئيس الروسي وهو يتحدث لمجموعة من الطلاب في مدرسة بمدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.





وخلال حديثه، قال بوتين إن القيصر الروسي بطرس الأكبر قاتل في حرب السنوات السبع، إلا أن تلميذا طلب التصحيح موضحا أن القيصر لم يقاتل في تلك الحرب وإنما بحرب الشمال العظمى التي دامت 21 عاما.



ووفق وسائل إعلام روسية، بينها موقع "موسكو تايمز" المتخصص بالشأن المحلي، فإن الطالب نيكانور تولستيك هو الذي صحح المعلومة للرئيس.

وتوقع الحاضرون أن يوبخ بوتين التلميذ لكنه فاجأ الجميع بإشادته به، موجها بألا يتعرض لأي عقوبة من جانب إدارة المدرسة، معربا عن فخره بوجود شباب يعرفون تاريخ وطنهم جيدا.

وأسفرت "الحرب الشمالية العظمى" بين روسيا والسويد في بداية القرن الثامن عشر، عن صعود الأولى كإمبراطورية عالمية عظمى بعد أن كانت دوقية كبيرة قبيل بدء الحرب في عام 1700.

وأدى انتصار روسيا في هذه الحرب بقيادة بطرس الأكبر إلى تحولها القياسي من دوقية "موسكوفي" إلى الإمبراطورية الروسية العالمية.