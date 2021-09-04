أسعار الآيفون في مصر.. تبدأ من 4000 وتصل إلى 24 ألف جنيه

تحظى هواتف آيفون باهتمام كبير من قبل المستهلكين حول العالم، ولا يقتصر ذلك على الموديلات الحديثة فقط من الهواتف التي تنتجها شركة أبل، بل يمتد الاهتمام للهواتف التي تم إنتاجها خلال السنوات السابقة.

وتعد السوق المصرية واحدة من أهم الأسواق التي تشهد مبيعات مرتفعة لهواتف آيفون بكل فئاتها، نظرا للقدرات المميزة لهذه النوعية من الهواتف.



أسعار آيفون

ويتوقع أن تقدم أبل هواتف آيفون 13 الجديدة خلال الشهر المقبل، ويترقب العملاء الجديد الذي ستقدمه الشركة الأمريكية في هواتفها الجديدة.

وقبل ظهور النسخة الجديدة من آيفون، نستعرض في هذا التقرير أسعار هواتف آيفون 12 في مصر التي تم إطلاقها في عام 2020، مع التطرق لأرخص هاتف آيفون يتم بيعه في الأسواق المصرية.

أسعار آيفون 12 في مصر

في عام 2020، قدمت شركة أبل الأمريكية للأسواق 4 هواتف من فئة آيفون 12 وهي (iPhone 12 Pro - iPhone 12 - iPhone 12 Pro Max - iPhone 12 Mini)، بمواصفات وأسعار مختلفة.

سعر ومواصفات آيفون 12 في مصر

يعمل هاتف iPhone 12، بمعالج سداسي النواة (Apple A14 Bionic)، ونظام التشغيل (IOS 14)، وتبلغ سعة بطارية الهاتف 2815 مللي أمبير، وشاشة مساحتها 6.1 بوصة.

ويتميز هاتف آيفون 12، بوجود كاميرا خلفية مزدوجة، الأولى دقتها 12 ميجا بيكسل، والثانية دقتها 12 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الأمامية الثانية فهي من النوع SL 3D.

يتوفر من الهاتف 3 إصدرات من الذاكرة العشوائية وهي (64 و128 و256) جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

يبلغ سعر هاتف آيفون 12 في مصر للإصدار 64 جيجا نحو 14 ألف جنيه مصري، وللإصدار 128 جيجا نحو 15 ألفا و300 جنيه، وللإصدار 256 جيجا نحو 17 ألف جنيه مصري.

سعر ومواصفات آيفون 12 برو في مصر

يأتي هاتف آيفون 12 برو ببطارية سعتها 2815 مللي أمبير، ومعالج سداسي النواة من النوع (Apple A14 Bionic)، وشاشة مساحتها 6.1 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل (IOS 14).

ويأتي هاتف iPhone 12 Pro بثلاثة إصدارات، حيث يتوفر بذاكرة عشوائية (128 و256 و512) جيجا بايت، مع 6 جيجا رام، ويبلغ سعر النسخة 128 جيجا في مصر نحو 18 ألف جنيه، بينما يبلغ سعر النسخة 256 جيجا نحو 20 ألف جنيه.

ويتميز آيفون 12 برو، بوجود كاميرا أمامية دقتها 12 ميجا بيكسل وكاميرا ثانية من نوع (SL 3D)، ويأتي الهاتف بأربعة كاميرات خلفية، دقتها 12 و12 و12 ميجا بيكسل، والكاميرا الرابعة من النوع (TOF 3D LiDAR).

سعر ومواصفات هاتف آيفون 12 برو ماكس في مصر

يأتي الهاتف iPhone 12 Pro Max بمواصفات عالية، حيث يعمل بمعالج سداسي النواة من النوع (Apple A14 Bionic)، وشاشة مساحتها 6.7 بوصة، وبطارية سعتها 3687 مللي أمبير، ويعمل بنظام التشغيل (IOS 14).

أما كاميرا هاتف iPhone 12 Pro Max، فالكاميرا الأمامية الأولى دقتها 12 ميجا بيكسل، والثانية من النوع (SL 3D)، ويأتي الهاتف بأربعة كاميرات خلفية دقتها 12 ميجا بيكسل، والكاميرا الرابعة الخلفية من النوع (TOF).

يتوفر من هاتف آيفون 12 برو ماكس 3 نسخ، تبلغ ذاكرتها (128 و256 و512) جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

ويبلغ سعر هاتف آيفون 12 برو ماكس في مصر نحو 22 ألف جنيه مصري للإصدار 128 جيجا، و24 ألف جنيه للإصدار 256 جيجا بايت.

سعر ومواصفات هاتف آيفون 12 ميني في مصر

زودت شركة أبل الأمريكية هاتفها iPhone 12 Mini بمعالج من النوع (Apple A14 Bionic) سداسي النواة، ويعمل بنظام التشغيل (IOS 14)، وتبلغ سعة بطارية الهاتف 2227 مللي أمبير، وشاشة مساحتها 5.4 بوصة.

ويأتي الهاتف آيفون 12 ميني بكاميرا خلفية ثنائية 12 ميجا بيكسل، وأيضا كاميرا أمامية ثنائية الأولى 12 ميجا بيكسل، والثانية من النوع (SL 3D).

ويتوفر من الهاتف iPhone 12 Mini ثلاث نسخ بذاكرة تبلغ (64 و128 و256) جيجا بايت مع 4 جيجا رام.

وتتوفر النسخة 64 جيجا بايت من الهاتف آيفون 12 ميني في الأسواق المصرية بسعر 13 ألفا و500 جنيه مصري، والإصدار 64 جيجا بايت بسعر 14 ألفا و500 جنيه مصري.

سعر هاتف iPhone SE 2020 في مصر

يتوفر من هاتف iPhone SE 2020 نسخة 64 جيجا بايت ويبلغ سعرها في مصر نحو 8 آلاف جنيه، والنسخة 128 جيجا بايت ويبلغ سعرها نحو 9 آلاف و200 جنيه مصري.

أرخص هاتف آيفون في مصر

ويظهر مدى اهتمام السوق المصرية بهاتف آيفون توافر العديد من النسخ السابقة التي لا تزال تعرض حتى الآن ومنها باقات آيفون 11 وآيفون إكس وآيفون 8 و7 و6 و5، ليصبح هاتف iPhone 5s هو الأرخص في الأسواق المصرية.

أسعار ومواصفات هاتف iPhone 5s في مصر

يتميز هاتف آيفون 5 إس، بأنه يعمل بهاتف ثنائي النواة، وشاشة مساحتها 4 بوصات، ويعمل بنظام التشغيل (iOS 7)، وبطارية سعتها 1560 ميللي أمبير، والهاتف مزود بكاميرا خلفية 8 ميجا بيكسل، وأمامية 1.2 ميجا بيكسل.

ويأتي الهاتف بثلاث نسخ من ذاكرة التخزين هي (16 و32 و64) جيجا بايت مع 1 جيجا رام، ويبلغ سعر الإصدار 16 جيجا من الهاتف في مصر نحو 4 آلاف و600 جنيه، أما الإصدار 32 جيجا فيبلغ سعره 5 آلاف و200 جنيه.