الجامعة العربية تبدي استعدادها للوساطة بين الجزائر والمغرب

أبدت الجامعة العربية استعدادها للوساطة بين الجزائر والمغرب في حال وافق الطرفان.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي: أعربنا عن استعدادنا للوساطة بين الجزائر والمغرب في حال وافق الطرفان.
خلال أغسطس/آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن قرار بلاده قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، موضحاً أن القنصليات ستستمر في مباشرة عملها التقليدي دون أن تتجاوز حدودها.
ووجه لعمامرة انتقادات للرباط، متهما إياها بـ"استهداف أمن الجزائر" من خلال "أعمال عدائية".
في المقابل أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر، معتبرا أنه "غير مبرر"، مشددا على أن الاتهامات غير صحيحة.
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