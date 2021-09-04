صور.. "النهر الأخضر" أعجوبة مصرية في العاصمة الإدارية

"مين اللي جاب النهر عند العاصمة الإدارية؟"، تساؤل طرحه المستشار الإعلامي للحكومة المصرية على حسابه بموقع فيسبوك، أحدث بعدها ضجة كبيرة.

التساؤل كان مصحوبا بصورتين يظهر فيهما مجرى مائي يمر بين الأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر.

ليتحول التساؤل خلال ساعات إلى تريند في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع جوجل.

بعدها استدرك هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري كلامه بجملة "ده النهر الأخضر.. تحيا مصر".





المشهد في الصورتين ليس نهر النيل، ولكن القصة كلها تتلخص في مشروع كبير ضمن مشاريع العاصمة الإدارية يطلق عليه اسم "منطقة النهر الأخضر".

أطول سلسلة حدائق

وتوصف منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر بأنها "أطول سلسلة حدائق في العالم".





وفقا لوسائل إعلام محلية، فمشروع النهر الأخضر في العاصمة الإدارية المصرية، عبارة عن حديقة كبيرة من المناطق الخضراء، تضم بحيرة صناعية، ومصدر مياه البحيرة عبارة عن مياه معالجة بالمحطات.

مياه معالجة

وقد تمت معالجة مياه النهر تمت بمعالجة ثلاثية للاستفادة منها في زراعة الحدائق الموجودة، حيث تنقسم المنطقة إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، تعكس كل منها طابعا بصريا وعمرانيا مميزا.





وتضم المنطقة حديقة إسلامية، حديقة مغطاة، نادي اجتماعي، منتج صحي متكامل، بحيرات ومطاعم، حديقة أعمال فنية، منطقة ألعاب ترفيهية، ساحات احتفالات، مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة، نادي رياضي ترفيهي، حديقة تعليمية للأطفال.

ويبلغ طول النهر الأخضر نحو 35 كيلو مترا، طول المرحلة الأولى من المشروع 10 كيلومترات، باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه.





المشروع يبدأ من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، ويتم تنفيذه بواسطة وزارة الإسكان.

نمويل المشروع

سوف تتملك وزارة الإسكان المصرية الأراضي المحيطة بالنهر بهدف استثمارها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

المشروع الذي يعد أطول محور أخضر في العالم، يشتمل على حدائق مركزية وترفيهية، وتبلغ مساحة حدائق النهر نحو 5 آلاف فدان.





ويتميز المشروع بأن جميع أحياء ومدن وجامعات العاصمة الإدارية الجديدة مرتبطة كلها بالنهر الأخضر، وسيكون دخوله بالمجان.

زيارة رسمية

ووفقا لموقع صحيفة الأهرام المصرية (حكومية)، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مشروع النهر الأخضر في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول سير العمل في هذا المشروع، الذي أوضح أنه يتم تنفيذه بنسبة إنجاز تتراوح ما بين 56.6% و60.6% للقطاعات الثلاثة المشكلة له.

حيث يقام على مساحة تبلغ نحو 870 فداناً، تضم 688 فدانا مساحات خضراء وبحيرات وملاعب وممرات للدراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية، و182 فدانا تضم مشروعات استثمارية مستقبلية، ومنطقة الأبراج.