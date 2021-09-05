رحيل محمد دعبول.. حافظ أسرار القصر الرئاسي السوري عن 85 عاما

توفي، مساء السبت، محمد ديب دعبول، مدير مكتب الرئيس السوري بشار الأسد في مدينة دير عطية شمال العاصمة السورية دمشق.

وذكرت مصادر مقربة من عائلة دعبول، لوكالة الأنباء الألمانية، أن "دعبول، الذي يبلغ من العمر 85 عاماً، توفي، مساء السبت، في أحد مشافي دمشق إثر مرض عضال وسيشيع جثمانه، الأحد، في مدينة دير عطية 90 كم شمال العاصمة السورية".

وأضافت المصادر أن "دعبول أمضى أكثر من أربعين عاماً مديراً لمكتب الرئيس السوري، نصفها مديراً لمكتب الرئيس السوري حافظ والنصف الآخر مديرا لمكتب الرئيس بشار الأسد".

وكان محمد دعبول قد تقاعد عن العمل منتصف العام الجاري.

وأوضحت المصادر أن الرئيس الأسد منح دعبول نهاية شهر مايو/آيار الماضي، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة تقديرا لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة.





ويعرف عن دعبول والذي يطلق عليه اسم "أبو سليم"، بأنه كان لديه مكانة خاصة للرئيس السوري حافظ الأسد وكذلك الرئس بشار الأسد وهو حافظ أسرار القصر الرئاسي السوري.