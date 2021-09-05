مصرع 11 وإصابة 34 في حادث أتوبيس غربي القاهرة

لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم بينهم أطفال، وأصيب 34 آخرون، الأحد، جراء تصادم أتوبيس سياحي بحاجز خرساني في طريق القاهرة- السويس.
وأكدت وسائل إعلام محلية مصرية، أن "الأتوبيس كان قد انطلق من القاهرة فى رحلة سياحية ويستقله عدد من الأسر".
وأوضحت أن "جهود نقل المصابين مازالت جارية، وكذلك عدد الضحايا فى الحادث والذى ارتفع نتيجة خطورة الحالات ووفاة بعضها فور وصولها المستشفى".
وانتقل إلى موقع الحادث الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس، وسيارات الإسعاف بطريق السويس- القاهرة.
كما تم الدفع بعدد من السيارات بطريق السويس- السخنة لدعم جهود الإسعاف فى نقل المصابين فى أقرب وقت لإنقاذهم.
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