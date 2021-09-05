سعيد لوفد أمريكي: نتحرك في إطار الدستور لحماية البلاد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها في 25 يوليو/تموز الماضي تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، ولحماية البلاد من خطر داهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، مساء السبت، بقصر قرطاج، لوفد من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتور كريس مورفي، والسيناتور جون أوسوف.

وأكّد الرئيس التونسي على أن "التدابير الاستثنائية تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة".





وشدّد على أنها "تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها".



وأعرب سعيد عن "الحرص المشترك على مزيد تعميق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية".





وعبر عن تطلعه إلى "مواصلة العمل سويا من أجل مستقبل أفضل لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين".



وأكد الجانبان على ما يتقاسمه البلدين من قيم الحرّية والعدالة والديمقراطية، وتمسّكهما بمبادئ حقوق الإنسان والحريات وسيادة الشعب واحترام الدستور والمواثيق الدولية ومحاربة الفساد.