كشف والي شمال دارفور غربي السودان نمر عبدالرحمن عن تفاصيل وأسباب إرساله وفدا إلى بلدية كفرة في ليبيا.
وأوضح نمر في تصريحات لـ"دوت الخليج الإخبارية"، أن "الغرض كان التشاور مع السلطات من أجل إمكانية تفعيل تجارة الحدود مع ولايته".
وأشار إلى أن ذلك يأتي "في إطار السعي الدؤوب من أجل مساعدة أهالي شمال دارفور وتخفيض أعباء المعيشة، بجانب خلق علاقات مميزة مع كل دول الجوار، خاصة ليبيا وتشاد".
ولفت كذلك إلى وجود تفاهم سابق مع مصر بغرض تفعيل تجارة الحدود.
وبيّن أنه "في حال اتفق مع الجانب الليبي فإن ذلك سينعكس على تحريك التجارة والاستثمار وفق الاتفاق السابق، كما ستبدأ فعليا فتح محطات الجمارك وتفعيلها في كل من مالحة، ومليط كتم، وكرنوي، والطينة".
واستطرد: "بجانب السماح بالحركة التجارية والاستثمارية فورا وفق الأسس والضوابط بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".
وذكر أن "نفس الشيئ سيطبق مع مصر، وتشاد، خاصة المناطق القريبة من الفاشر، مثل أم جرس، وابشي، وباهاي، وطينة، وغيرها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والي شمال دارفور يكشف لـ"دوت الخليج الإخبارية" تفاصيل زيارة وفده إلى ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.