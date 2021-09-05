5 مصابين في إطلاق نار بالعاصمة الأمريكية واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، إصابة 5 أشخاص، في المنطقة السبعمائة من شارع لونجفيلو في واشنطن العاصمة، بحادث إطلاق نار.
وقالت شرطة العاصمة الأمريكية، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "3 من بين المصابين في حادث إطلاق النار حالتهم خطرة".
وأشارت السلطات إلى أن "جميع الضحايا نقلوا إلى مستشفى محلي".
وطالبت السلطات بالإبلاغ حال رؤيتهم سيارة داكنة ذات نوافذ مظللة وحواف بلون الكروم يعتقد أن مرتكب الواقعة يقودها، أو إذا كان لديهم معلومات عن الجاني.
وتتواجد شرطة العاصمة حاليًا في مسرح الجريمة للتحقيق في حادث إطلاق النار ومن المقرر أن تفصح عن مزيد من التفاصيل قريبًا.
ولم يتضح بعد الدافع وراء ارتكاب الواقعة.
وشهد شهر يوليو/تموز الماضي 105 حالات قتل، مقابل 107 في نفس الشهر من العام الماضي.
وجرى تسجيل 44 حالة قتل في عام 2019، و64 في 2018.
وقالت الشرطة إن أكثر من 90% من حالات القتل الشهر جاءت نتيجة عنف الأسلحة النارية.
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