العام الدراسي الجديد في مصر.. تحديد موعد الانطلاق وتاريخ الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر موعد بدء العام الدراسي الجديد 2022 بجميع المدارس الحكومية والدولية والخاصة لغات.

وحددت الوزارة يوم التاسع من أكتوبر المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مصر، فإن العام الدراسي سيبدأ في 9 أكتوبر 2021، وينتهي في 16 يونيو 2022، ولمدة 34 أسبوعا، على أن يبدأ تلقي اللقاح خلال العام الدراسي الجديد ابتداء من 12 سبتمبر الجاري، وسيكون على الطلاب التواجد بشكل نظامي وبحضور كامل.

وطالبت الوزارة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على صحة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

مدة الدراسة في العام الجديد

وستكون مدة الدراسة المحددة وفقًا للجدول المحدد 34 أسبوعًا، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية والعطلات 93 يومًا للفصل الدراسي الأول، و97 يومًا للفصل الدراسي الثاني، بإجمالي 190 يومًا خلال الفصلين الدراسيين.

واحتسبت وزارة التربية والتعليم في مصر فترة الامتحانات خلال الفصلين ضمن المدة المحددة للدراسة في كلا الفصلين وضمن أيام الحضور.

موعد الامتحانات في العام الدراسي الجديد

وستكون امتحانات نهاية العام الخاصة بالشهادة الإعدادية وصفوف النقل يوم السبت الموافق 7 مايو 2022، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022.