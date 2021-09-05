رئيس وزراء إسرائيل يخاطب الإيرانيين بالفارسية.. ماذا قال؟

في خطوة غير مسبوقة؛ خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإيرانيّين، باللغة الفارسية، قائلا إن يوم الصداقة بات قريبا.

وعبر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، وجّه بينيت حديثه للشعب الإيراني، قائلا إنه متأكد من أن يوم إعادة الصداقة بين شعبي إيران وإسرائيل بات قريباً.



وكتب بينيت في تغريدته التي جاءت احتفاء ببلوغ عدد المعجبين في حسابه باللغة الفارسية 100 ألف شخص، "إن النظام القبيح الذي يأسركم ويعتزم إبادتنا هو وحده عدونا المشترك".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يخاطب الإيرانيين: "أنا متأكد من أن يوم إعادة الصداقة بين شعبي إيران وإسرائيل بات قريبا، وحتى ذلك الحين سنكون على اتصال ببعضنا البعض. شكرا لكم".

ويعتبر النظام الإيراني إسرائيل عدوا لدودا له؛ وطالما تحدث كبار المسؤولين عن قرب سقوط إسرائيل، في خطاباتهم الحماسية؛ في تهديد يتكرر منذ سنوات؛ فيما تعتبر تل أبيب بالمقابل طهران تهديدا جديا على أمنها.

وقبل أيام اختتم بينيت زيارة إلى الولايات المتحدة، وتمحورت قمة عقدها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ملف إيران، وتهديدها لأمن إسرائيل.

وتعهد الرئيس الأمريكي لضيفه الإسرائيلي بضمان عدم تطوير إيران لسلاح نووي، بعد أن استعرضا خطوات ردع طهران، واحتواء سلوكها الإقليمي الخطير؛ بحسب بيان للبيت الأبيض عقب اللقاء.