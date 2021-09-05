اعتماد برنامج "زودياك".. "موانئ دبي" تعزز قدراتها التكنولوجية

أعلنت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات الممكن الرائد للتجارة الذكية عن طرح برنامج "زودياك التدريبي" المطور تحت إدارة الكفاءات الوطنية بواسطة مركز التدريب في الموانئ والمحطات والذي تم اعتماده من قبل "سيتي أند غيلدز".

وبذلك يصبح البرنامج معترفا به عالميًا ضمن برامج التدريب الفاعلة لرفع طاقة إدارة سلسلة الإمداد والتوريد.



يأتي الإعلان عن البرنامج عقب الانتهاء من تطبيق نظام "زودياك" الرقمي واستخدامه الناجح في محطة الحاويات 3 بميناء جبل علي وتقديم تدريب حصري للموظفين يشمل 16 مجالا متنوعا ويدعم استخدام 18 نظاما داخليا وقد تم حتى الآن تدريب أكثر من 3500 موظف على استخدام النظام وتطبيقه.

وقال محمد بالشالات مدير إدارة دعم العمليات بموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: "يأتي الإعلان عن البرنامج في إطار سعينا المتواصل لبناء قدراتنا التكنولوجية وتأهيل موظفينا ومختلف فئات المستخدمين للاستفادة من هذه الأنظمة المتقدمة واستخدامها في عملياتهم ومعاملاتهم".

وباعتباره أكبر وحدة تدريب في مجموعة موانئ دبي العالمية من حيث حجم فريق العمل ومجموعات المحتوى والأدلة التدريبية وخبرته الواسعة محليا ودوليا يقوم المركز بدعم دور موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات ورؤيتها لقيادة التحوّل الذكي في موانئها ومحطاتها ومركزها اللوجستي بجبل علي.

يذكر أن نظام "زودياك" الرقمي يدير السكك الحديدية ومستودعات الحاويات الداخلية ويتولى الإدارة الكاملة للأسطول وكذلك التحكم في محطة الشحن إضافة إلى تتبع موقع الحاويات بشكل فوري ومباشر مع القيام بمعاملات التخليص والتسليم وإصدار الفواتير مدعومة بأنظمة إنترنت الأشياء كما يساعد النظام أيضا في التواصل مع أجهزة المساعد الرقمي الشخصي الخاصة بمراقبي العمال في المواقع الميدانية وتوفير نظام تحكم آلي لبوابات المحطات وكل ذلك تديره وتنظمه تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.