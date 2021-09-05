في اتصال تهنئة.. السيسي يبحث مع هرتسوغ إحياء مباحثات السلام

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نضيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إحياء مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.

وهاتف السيسي هرتسوغ وذلك لتهنئته بمنصبه الجديد ورأس السنة العبرية، بحسب بيان صدر عن الرئاسة المصرية.

وأوضح السفر بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية، أن الرئيس الإسرائيلي عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.



وبحث الاتصال بين هرتسوغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من الموضوعات التي تخص العلاقات الثنائية بين الدولتين "فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام".

في السياق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الرئيس المصري تحدث مع الرئيس الإسرائيلي حول القضايا ذات الاهتمام المشتركة ".

وتابعت: "شكر الرئيس هرتسوغ الرئيس المصري على دوره الحيوي بإحلال الاستقرار والسلام في المنطقة واتفقا على مواصلة الاتصالات المصرية -الإسرائيلية".



وتولى هرتسوغ مهام منصبه في 7 يوليو/تموز الماضي، خلفا لرؤوفين ريفلين.