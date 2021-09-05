بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نضيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إحياء مفاوضات السلام في الشرق الأوسط.
وهاتف السيسي هرتسوغ وذلك لتهنئته بمنصبه الجديد ورأس السنة العبرية، بحسب بيان صدر عن الرئاسة المصرية.
وأوضح السفر بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية عبر صفحته الرسمية، أن الرئيس الإسرائيلي عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس السيسي وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.
وبحث الاتصال بين هرتسوغ والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من الموضوعات التي تخص العلاقات الثنائية بين الدولتين "فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالإضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام".
في السياق، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الرئيس المصري تحدث مع الرئيس الإسرائيلي حول القضايا ذات الاهتمام المشتركة ".
وتابعت: "شكر الرئيس هرتسوغ الرئيس المصري على دوره الحيوي بإحلال الاستقرار والسلام في المنطقة واتفقا على مواصلة الاتصالات المصرية -الإسرائيلية".
وتولى هرتسوغ مهام منصبه في 7 يوليو/تموز الماضي، خلفا لرؤوفين ريفلين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في اتصال تهنئة.. السيسي يبحث مع هرتسوغ إحياء مباحثات السلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.