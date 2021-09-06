طالبان تغازل ألمانيا: نريد استقبال ميركل هنا في أفغانستان

وجهت حركة طالبان، مساء الأحد، رسائل إلى ألمانيا، موجهة الدعوة إلى المستشارة أنجيلا ميركل لزيارة أفغانستان في ظل الحكم الجديد.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية بثتها في وقت متأخر مساء الأحد، "على حد علمي لدينا مبعوث خاص للدول الأوروبية في مكتبنا السياسي بالدوحة، هو مولوي عبد الحق الواثق، وهو على اتصال بالعديد من البلدان، وخاصة مع ألمانيا".

وتابع مجاهد: "كان ممثل ألمانيا في مكتبنا السياسي.. التقينا به عدة مرات وما زلنا على اتصال"، مضيفا: "سارت الأمور بشكل جيد.. نحن نحاول تغيير الأمور وبدء فصل جديد يكون لدينا فيه علاقات دبلوماسية جيدة مع الدول الأخرى".

وأضاف: "سنكون سعداء أيضًا إذا دعمتنا ألمانيا ودعمت الشعب في بلدنا، لأننا نملك تاريخيًا علاقات دبلوماسية واقتصادية جيدة مع ألمانيا".

وتابع: "نريد إحياء الأجواء الودية التي سادت بين الأفغان والألمان.. الحكومة القادمة تقوم على أساس علاقة ودية مع ألمانيا".

وحول ملف المتعاونين الأفغان مع القوات والسفارات الأجنبية، قال المتحدث باسم طالبان، "لم نتسبب في أي مشاكل للأفغان الذين عملوا لصالح ألمانيا أو أي دولة أخرى ولن نفعل ذلك"، مضيفا: "سوف نتأكد من أنهم يستطيعون العيش بأمان".

واستطرد: "لن تتم مقاضاة هؤلاء الأفغان ولن تكون حياتهم في خطر"، مضيفا: "‘إننا أعلنا عفوًا عن جميع الجنود والجنرالات الذين قتلوا مئات وآلافًا من طالبان والمدنيين. الآن يعيشون معنا في كابول والمحافظات ولا توجد مشاكل ولا سبب لتهديدهم".

وردا على سؤال حول إمكانية استقبال ميركل في أفغانستان، قال مجاهد "يجب أن تزورنا، وسوف تلقى السيدة ميركل ترحيباً حاراً بشكل خاص.. سنكون سعداء حقا لرؤيتها هنا".