فصل أستاذ إيراني دافع عن النظام الملكي وهاجم "ولاية الفقيه"

فصلت جامعة إيرانية بارزة في طهران، الأستاذ الجامعي المتخصص في الفلسفة "بيجان عبد الكريمي" بسبب دفاعه عن النظام الملكي.
وقالت وكالة أنباء "فرارو" الإيرانية، إن "رئاسة الجامعة الإسلامية الحرة الحكومية، قامت، السبت بفصل، بيجان عبد الكريمي أستاذ الفلسفة في قسم الفلسفة بالجامعة فرع شمال طهران، ومنعه من التدريس بسبب "دفاعه عن النظام الملكي البهلوي".
وبحسب التقرير فإن "رئاسة الجامعة الإسلامية الحرة ألغت عقدها مع الأستاذ بيجان عبد الكريمي وأبلغته، السبت، بهذا الحكم بوصفه نهائي وملزم".
وبيجان عبد الكريمي البالغ من العمر 58 عاماً يدرس في هذه الجامعة منذ عام 2001، ولديها العديد من المؤلفات والترجمات المتعلقة بالقضايا الفلسفية.
كما أنه يعد من المنتقدين للنظام الحالي، من خلال مقارنة حالات من سلوك النظامين الملكي (البهلوي) والنظام الحالي، كما يرفض تطبيق النظام الثيوقراطي بالجامعات".
وهو من المتأثرين بأفكار وآراء المفكر الإيراني البارز علي شريعتي وعبد الكريم سروش.
وسقط النظام الملكي في عام 1979، وأسس الخميني بعدها نظام ولاية الفقيه.
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