صور وفيديو.. عناصر طالبان أمام مكتب حاكم بنجشير ورفع علم الحركة عليه

نشرت وسائل إعلام أفغانية ناطقة بالفارسية، الاثنين، أول صور لعناصر حركة طالبان أمام مكتب حاكم ولاية بنجشير بعد إعلان السيطرة عليها.

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أعلن أن "الحركة سيطرت على بنجشير بالكامل"، بعد معارك عنيفة مع مقاتلي الجبهة الوطنية المعارضة بزعامة أحمد مسعود.

وذكرت قناة "غوريان" عبر تطبيق تيليجرام وهي قناة أفغانية إخبارية، أن مقاتلي حركة طالبان تمكنوا من الوصول إلى مبنى مكتب حاكم ولاية بنجشير بعد السيطرة على الولاية بشكل كامل.

كما أظهرت صورة أخرى متداولة رفع علم حركة طالبان فوق مبنى مكتب حاكم ولاية بنجشير التي كانت لفترة عصية على طالبان.





وفشلت جميع الجهود الرامية لحل قضية ولاية بنجشير بالطرق الدبلوماسية، فيما أبدى زعيم الجبهة الوطنية المعارضة أحمد مسعود استعداده للحوار مع طالبان لحل أزمة بنجشير، لكن الحركة رفضت ذلك.

ولم تعلق بعد هذه الجبهة الوطنية المعارضة على تلك المعلومات، فيما يتعذر التواصل مع سكان ولاية بنجشير بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت وخطوط الهاتف منذ يومين تقريباً، وفق ما نشرته وسائل إعلام أفغانية.



برافراشته شدن پرچم منحوس طالبان در پنجشیر pic.twitter.com/n4nBPDM0TA — Idol (@Idol_word) September 6, 2021

— Idol (@Idol_word)