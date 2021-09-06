بالصور.. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن شديد الحراسة، عبر نفق، في وقت بدأت فيه عمليات تفتيش واسعة النطاق.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه إنه "في أعقاب بلاغ ورد من مصلحة السجون حول هروب 6 سجناء أمنيين من سجن جلبوع، بدأت قوات كبيرة من الشرطة مع عناصر من حرس الحدود والجيش عمليات تفتيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام".

وأضافت: "تم إطلاع ضباط الأمن في التجمعات المجاورة على حالة الهروب، وتم إنشاء نقاط تفتيش على الطرق".

وأشارت إلى أنه "تم إنشاء غرفة عمليات موحدة على الفور، ونشر قوات الشرطة في الأماكن المحيطة"، لافتة إلى أن قوات الشرطة الخاصة والكلاب ووسائل الشرطة الجوية تشارك في عمليات التفتيش.





من هم الأسرى الستة؟

في هذه الأثناء، تحدثت مصادر إسرائيلية أن المعتقلين هم الناشط البارز في حركة "فتح" زكريا الزبيدي، و 5 من حركة الجهاد الإسلامي.

وكانوا هؤلاء الأسرى يقبعون في سجن جلبوع في بيت شان.





ووفق ما ذكرته القناة الإسرائيلية (12)، فإنه "في الساعة 01:00 ليلاً لاحظ حراس مصلحة السجون اختفاء عدد من الأسرى من زنزانة، وبعد ساعة اكتشفوا النفق الذي هرب منه الأسرى الستة".

بدورها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "أظهر الفحص الأولي أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأن طول النفق الذي حفروه يصل إلى عشرات الأمتار".

وأضافت: "تم اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن".





حادث "خطير"

وفي هذا الصدد، نوهت بأن "اهتمام النظام الأمني ​​في هذه المرحلة يتركز على مستويين: الأول هو الخوف من أن يحاول البعض من الستة تنفيذ هجمات لخطورتهم، والثاني هو الخوف من أن يحاول الستة الهروب من الأراضي الإسرائيلية عبر الحدود الأردنية".

ووصف مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية حادثة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع بأنه أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام.

من جانبه، أورد نادي الأسير الفلسطيني تفاصيل عن المعتقلين الستة، وهم:

محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين، معتقل منذ عام 1996، ومحكوم عليه مدى الحياة.



محمد قاسم عارضة (39 عاما) ، من عرابة معتقل منذ عام 2002، ومحكوم عليه مدى الحياة.

يعقوب محمود قادري (49 عاما)، من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم عليه مدى الحياة.

أيهم نايف كممجي ( 35 عاما)، من كفردان، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم عليه مدى الحياة.



زكريا الزبيدي (46 عاما)، من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، وما يزال موقوفا.



يعقوب انفيعات (26 عاما)، من يعبد، معتقل منذ عام 2019.

