"الهروب الهوليودي" من سجن إسرائيلي.. 6 أسرى بينهم قائد بارز

في حادث أقرب لأفلام الهروب في السينما التي جذبت انتباه الجمهور بحبكة تفاصيلها، تمكن ستة أسرى فلسطينيين، من تحويل الخيال لقصة واقعية.

فاليوم الإثنين، استفاقت أجهزة الأمن الإسرائيلية على هروب ستة أسرى من سجن شديد الحراسة، عبر نفق، في وقت بدأت فيه عمليات تفتيش واسعة النطاق.



عملية فرار يبدو أنها كانت محبوكة جيدا، "فالفحص الأولي أظهر أن الهاربين الستة كانوا في نفس الزنزانة، وأنهم حفروا نفقا بطول عشرات الأمتار"، بحسب ما طالعته "دوت الخليج الإخبارية" في صحيفة "هآرتس" العبرية.

الصحيفة قالت إنه "تم اكتشاف فتحة النفق على بعد أمتار قليلة خارج أسوار السجن".

من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إنه في أعقاب بلاغ ورد من مصلحة السجون حول هروب 6 سجناء أمنيين من سجن جلبوع، بدأت قوات كبيرة من عناصرها مع حرس الحدود والجيش عمليات تفتيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام.

وفيما لم تعلن الشرطة الإسرائيلية أية تفاصيل عن أسماء الأسرى الستة، أورد نادي الأسير الفلسطيني أسماءهم وهم:

مود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة /جنين، معتقل منذ عام 1996، ومحكوم عليه مدى الحياة.

محمد قاسم عارضة (39 عاما)، من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم عليه مدى الحياة.

يعقوب محمود قادري (49 عاما)، من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم عليه مدى الحياة.

أيهم نايف كممجي ( 35 عاما)، من كفردان، معتقل منذ عام 2006، ومحكوم عليه مدى الحياة.

قائد كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح في محافظة جنين، زكريا الزبيدي (46 عاما)، من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019، وما يزال موقوفا.

يعقوب انفيعات (26 عاما)، من يعبد، معتقل منذ عام 2019.

وفيما لم يذكر نادي الأسير انتماءات هؤلاء الأسرى، قالت مصادر إسرائيلية إن أحدهم هو الناشط البارز في حركة "فتح" زكريا الزبيدي، و 5 من حركة الجهاد الإسلامي.

في هذه الأثناء، وصف مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية حادثة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع بأنه أحد أخطر الحوادث الأمنية بشكل عام.