رئيس البورصة المصرية لـ"دوت الخليج الإخبارية": لن نعيد إحياء مشروع الربط مع إسطنبول وجاهزون لطرح "العاصمة الإدارية"

قال الدكتور محمد فريد صالح - رئيس البورصة المصرية لـ"دوت الخليج الإخبارية" إنه لا توجد نية لإعادة إحياء مشروع الربط مع بورصة إسطنبول.

أضاف على هامش اجتماع لجنة البورصات والبنوك التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين "مقرها القاهرة"، إن فكرة ربط الأسواق ببعضها كان في فترات سابقة قبل التطور التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم اليوم.



كانت مصر تدرس حتى 2013 مشروع لربط بورصتها ببورصة إسطنبول.

طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة

وفيما يخص ملف طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، قال صالح لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن الطرح سيكون خلال عامين كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال على هامش افتتاحه لمشروعات سكنية بمدينة بدر إن الدولة تخطط لطرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة، وأشار إلى أن الشركة تمتلك نحو 100 مليار جنيه أموال سائلة في البنوك، فيما تقدر أصولها بنحو 3 – 4 تريليونات جنيه.

أضاف أنه جاري قراءة والمتطلبات التي تحتاجها الشركة للطرح في سوق المال.

راس المال السوقي لبورصة مصر

وأكد رئيس البورصة المصرية إن رأس المال السوقي لبورصة مصر بلغ بنهاية أغسطس 2021 نحو 731 مليار جنيه، مقابل 1.967 مليار جنيه حجم رأس المال السوقي للسندات بنهاية أغسطس 2021 أيضا.

أضاف أن السوق المصري ليس أسهما فقط ولدينا سندات و3 صكوك تمويل.

وحول الطروحات الجديدة قال رئيس البورصة المصرية قال: "نحن في مرحلة تحديث موقف مع الشركات وهل تأثرت بالضريبة وظروف السوق أم لا".

عدد الشركات في بورصة مصر

كشف رئيس البورصة المصرية عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية حاليا بلغ 238 شركة، برأس مال سوقي 731 مليار جنيه.

وأشار فريد إلى أن البورصة المصرية لديها حاليا سندات خزانة، وإسكان، وشركات، وتوريق، بقيمة نحو تريليوني جنيه.

سوق العقود

وذكر فريد أن هناك صناديق الاستثمار بالبورصة حاليا هي صندوقي استثمار مغلقين، وصندوق استثمار عقاري، إضافة إلى 128 شركة سمسرة وهي الوسيط بين المستثمرين والبورصة نفسها.

وفيما يخص سوق العقود قال ندرس أفضل العقود وفق ما هو معلن ومناسب للسوق المصري.