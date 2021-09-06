العشرة الكبار لإنتاج الذهب بالعالم.. بريق في قلب الجائحة

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن دول العالم أنتجت ما يقرب من 3480 طنا من الذهب خلال عام الجائحة، في تراجع للعام الثاني على التوالي.

وتعدين الذهب، يعتبر عملا تجاريا عالميا، يجري في كل قارة، باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ويتم استخراج الذهب من مناجم ذات أنواع وأحجام مختلفة على نطاق واسع.



في التقرير التالي، واستنادا لبيانات تاريخية لمجلس الذهب العالمي، تقدم "دوت الخليج الإخبارية" قائمة العشرة الكبار لمنتجي الذهب حول العالم، خلال العام الماضي، ومقارنة الإنتاج مع 2019، وفق البيانات الرسمية.

الصين

تعتبر الصين في 2020 أكبر منتج حول العالم للذهب، بمتوسط إنتاج سجل 368.3 طن تشكل نسبتها 11% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب خلال نفس الفترة، فيما بلغ إنتاجها في 2019، نحو نزولا من 383 طنا في 2019.

ويعتبر إنتاج الصين من الذهب خلال العام الماضي، الأدنى للبلاد منذ عام 2010، حين سجلت آنذاك حجم إنتاج يبلغ 351 طنا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

روسيا الاتحادية

في المرتبة الثانية بعد الصين، جاءت روسيا الاتحادية التي أنتجت ذهبا خلال العام الماضي، حجمه 331.1 طن.

تشكل نسبته 9.5% من إجمالي الطلب العالمي، بينما بلغ إنتاجها في 2019، نحو 329.5 طن.

أستراليا

في المرتبة الثالثة، جاءت أستراليا التي سجلت حجم إنتاج خلال العام الماضي، حجمه 327.8 طن، بينما بلغ إنتاجها خلال العام 2019، نحو 325.1 طن وفق أرقام مجلس الذهب العالمي.

الولايات المتحدة الأمريكية

في المرتبة الرابعة بعد أستراليا، جاءت الولايات المتحد ة الأمريكية التي سجلت حجم إنتاج خلال العام الماضي، حجمه 190.2 طن وهو أدنى رقم من العقد الأول من الألفية الحالية.

بينما بلغ إنتاجها خلال 2019، نحو 200.4 طن.

كندا

في المرتبة الخامسة، جاءت كندا في أمريكا الشمالية التي سجلت حجم إنتاج خلال العام الماضي، حجمه 170.6 طن.

بينما بلغ إنتاجها خلال العام 2019، نحو 182.9 طنا وفق أرقام مجلس الذهب العالمي.

غانا

في المرتبة السادسة بعد كندا، تأتي غانا التي أنتجت ذهبا خلال العام الماضي بكمية 138.7 طن أدنى مستوى منذ 2017، بينما بلغ إنتاجها في عام 2019، نحو 142.4 طن.

البرازيل

في المرتبة السابعة، جاءت البرازيل التي أنتجت خلال العام الماضي 107 أطنان من الذهب وهو أعلى رقم من عام 2010 على الأقل، مقارنة مع 100.4 طن خلال العام السابق له.

أوزباكستان

في المرتبة الثامنة بعد البرازيل، جاءت أوزباكستان التي أنتجت خلال العام الماضي 101.6 طن من الذهب، وهو أعلى رقم منذ عام 2010 على الأقل، بينما بلغ إنتاج 2019، نحو 94.6 طن.

المكسيك

في المرتبة التاسعة، جاءت المكسيك التي أنتجت خلال العام الماضي 101.6 طن وهو نفس رقم إنتاج أوزباكستان، وهو أدنى رقم إنتاج منذ عام 2011، بينما بلغ إنتاج عام 2019 نحو 109.0 طن.

إندونيسيا

في المرتبة العاشرة، جاءت إندونيسيا التي أنتجت ذهبا خلال العام الماضي بكمية 100.9 طن وأهو أدنى مستوى منذ 2018، بينما بلغ إنتاج 2019، نحو 92.3 طن.