احتياطي النقد الأجنبي في مصر.. 15 شهرا من "المقاومة"

للشهر الخامس عشر على التوالي تواصل احتياطات مصر من النقد الأجنبي رحلة الصعود، متجاوزة العقبات التي خلفتها جائحة كورونا.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.672 مليار دولار في أغسطس/آب من 40.609 مليار دولار في يوليو/ تموز.

وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو/ حزيران 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من ما يزيد عن 45.5 مليار دولار بسبب أثر جائحة فيروس كورونا.

وصعدت احتياطات مصر من النقد الأجنبي مع تعافي قطاع السياحة، وعودة السياحة الروسية، وأيضا زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصادر مهمة للنقد الأجنبي في مصر.

وتقود مصر خطة إصلاح اقتصادي منذ عام 2016، بدأت تؤتي ثمارها في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

نمو الناتج المحلي

وفي مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، قال مجلس الوزراء المصري إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 7.7% في الأشهر الثلاثة من مارس/ آذار حتى نهاية يونيو/ حزيران، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الحكومة المصرية على أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021، المنتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران، تبلغ حوالي 3.3%.

وتتوقع مصر نموا قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/ تموز.

زيادة المعروض النقدي

وفي 31 أغسطس/آب، أظهرت إحصاءات للبنك المركزي أن المعروض النقدي (ن 2) في مصر زاد 17.2% على أساس سنوي في يوليو/ تموز.

وبلغ المعروض النقدي 5.43 تريليون جنيه مصري (346 مليار دولار)، مقارنة مع 4.63 تريليون جنيه قبل عام.

وتواصل مؤشرات الاقتصاد المصري رحلة التحسن، حيث أعلنت الحكومة في منتصف أغسطس/آب الماضي، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قفز 47.3% من يناير/كانون الثاني إلى نهاية مارس/آذار 2021 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الحكومة المصرية على أن تدفقات صافي الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير البترولية على مدار تلك الفترة، وهي الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021 في مصر، زادت 21.72% على أساس سنوي.

أرقام البطالة

تحسن الأوضاع الاقتصادية انعكس على أرقام البطالة في البلاد، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.3% في الربع الثاني من هذا العام، بتراجع 2.3% عن الفترة ذاتها من عام 2020.

كان معدل البطالة 7.4% في الربع الأول من هذا العام.

ووفقا لبيانات حكومية، انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط صافي الدخل السنوي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 .