وزيرا خارجية أمريكا وإسرائيل.. لقاء مرتقب يحرك المياه الراكدة

اتفق وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، على اللقاء في أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
وقال لابيد في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد تحدثت اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول مجموعة من القضايا السياسية والأمنية".
وأضاف: "لقد أعربت عن تقديري العميق للجهود الأمريكية في أفغانستان، خاصة فيما يتعلق بعملية الإخلاء غير العادية".
وتابع "أكدت لوزير الخارجية على المكانة المركزية التي تحتلها غزة في نظام الاعتبارات الإسرائيلي، والسياسة الإسرائيلية القائلة بأن الطريق إلى أمن سكان إسرائيل والرفاهية الاقتصادية في غزة هو من خلال منع إطلاق النار ومنع تعزيز "قوة" حماس".
ومضى قائلا "لقد أشاد الوزير بالخطوات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل".
لابيد قال أيضا "أما بالنسبة لمسألة إيران، فقد عبرت عن قلقنا بشأن تقدم المشروع النووي الإيراني، لاسيما استمرار الضرر الذي يلحق بالرقابة على الأنشطة النووية الإيرانية، وتوقعنا أن يتصدى المجتمع الدولي لهذا الأمر بكل الوسائل المتاحة له".
وتابع "في نهاية المحادثة، اتفقنا على اللقاء في أكتوبر/تشرين أول في الولايات المتحدة".
وقبل أيام، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، البيت الأبيض، والتقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أول لقاء رسمي منذ وصولهما إلى السلطة في إسرائيل والولايات المتحدة.
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