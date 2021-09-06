شرطة السودان تؤكد سلامة شحنة الأسلحة الإثيوبية

أكدت الشرطة السودانية، سلامة إجراءت دخول شحنة الأسلحة التي وصلت البلاد عبر الخطوط الجوية الإثيوبية وأثارت جدل واسع.

وأشارت الشرطةـ في بيان صحفي الإثنين، إلى أن إدارة الجمارك باشرت تخليص شحنة الأسلحة لصالح موردها بعد أن تأكدت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في استيرادها.

وسردت الشرطة في بيانها حيثيات شحنة الأسحة وملابسات استيرادها والإجراءات التي تم إتباعها.

وقال البيان "بتاريخ 4 سبتمبر الجاري وصلت شحنة أسلحة على متن الخطوط الجوية الأثيوبية تحتوي عدد (73) طرد بنادق رصاص وعدد(290) بندقية رصاص عيار (223) بوليصة شحن بالرقم (710341147) مؤرخة بتاريخ 21/مايو/2019 قادمة من روسيا إلى الخرطوم عبر أديس أبابا".

وأشارت الشرطة إلى أن "الشحنة تخص المورد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة إتجار بالسلاح سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وملتزم بتجديد رخصتة سنويا بإنتظام".

وشددت على أن "الشحنة المشار إليها محجوزة طرف الخطوط الإثيوبية طيلة تلك الفترة وبوصولها تم كشف محتويات البوليصة بتاريخ 5/9/2021 توطئة لإحضار التصديق النهائي من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية".

ونبه البيان إلى أن إدارة جمارك مطار الخرطوم قامت بتسليم عدد 2 بندقية للاستخبارات العسكرية لإجراء الفحص بموجب خطاب بناء على طلبهم".

وبحسب البيان، فإن بذات اليوم حررت نيابة إزالة التمكين خطابا لإدارة جمارك مطار الخرطوم للحجز على محتويات البوليصة، دون الإشارة إلى وجود بلاغ ليتم بموجبه الحجز وبناءا عليه وبعد أن إطمانت إدارة جمارك مطار الخرطوم إلى صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية باشرت إجراءات التخليص للمورد وائل شمس الدين عبر مخلصه كإجراء طبيعي تقوم".

وقال بيان الشرطة "نشير إلى أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي حول هذا الموضوع عار من الصحة".

واليوم الإثنين، أوضحت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة التي وصلت مطار الخرطوم قادمة من أديس أبابا، "قانونية وشرعية".

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن شحنة الأسلحة المذكورة، التي وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية، إلى السودان هي "عملية نقل قانوني وتجاري لبنادق صيد، وتحوي جميع المستندات الصحيحة للشحنة والجهة المرسل إليها".

ولفت البيان إلى أن السلطات الأمنية احتجزت بنادق الصيد في أديس أبابا لفترة طويلة، للتحقق منها، ما أدى إلى رفع المرسَل إليه دعوى قضائية ضد الحكومة الإثيوبية، في محكمة سودانية؛ واشترط: إما تسليم بنادق الصيد، أو دفع ما يقرب من 250 ألف دولار أمريكي كتعويض.

وأمس الأحد أعلن عضو لجنة إزالة التمكين بالسودان وجدي صالح لـ"دوت الخليج الإخبارية"، الأحد، ضبط شحنة أسلحة بمطار الخرطوم عبر طائرة قادمة من أديس أبابا.

وقال عضو اللجنة، إن الشحنة المضبوطة مساء السبت تشمل 72 صندوقا تحتوي على بنادق آلية مزودة بمناظير ليلية.

وأكد صالح أن جزءا من الشحنة تسرب من المطار إلى جهة غير معروفة، لافتا إلى أن مصدر الشحنة هو روسيا، حيث وصلت لإثيوبيا منذ مايو/أيار 2019 إبان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.