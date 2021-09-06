497 تغطية في يوم واحد.. الإعلام العالمي يبرز تفاصيل "مشاريع الخمسين"

وصلت التغطيات الدولية لأخبار الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، إلى 497 تغطية في 25 دولة حول العالم.

وسجلت التغطيات الإعلامية للحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين"، التي تمثل دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، تغطية إعلامية دولية قياسية في وسائل الإعلام العالمية المرموقة وعلى المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليوم الأول من إعلانها.

ووصلت أخبار الحزمة الأولى من المبادرات المعلن عنها ضمن "مشاريع الخمسين" إلى 229 مليون مشاهدة من مختلف أنحاء العالم، تعرّفوا على الدفعة الأولى من المشاريع، لتؤسس لحقبة تنموية جديدة للخمسين عاما المقبلة، وترسخ مكانة الإمارات الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، وترتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات.

وكالات عالمية

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نشرت وكالات إخبارية دولية،وصحف عالمية متابعات عن أخبار "مشاريع الخمسين" التي أطلقتها دولة الإمارات، وفي مقدمتها رويترز، وبلومبرج، والإندبندنت، والأسوشيتد برس، وabc نيوز، والإكسبرس تريبيون، وبزنس ستاندرد، وفاينانشل تايمز، وتيليجراف، وواشنطن بوست.

وتحدثت وكالة رويترز الإخبارية الدولية عن حزمة المبادرات النوعية التي أطلقتها الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين" مبرزة الجانب الداعم للاقتصاد الوطني فيها، والمبادرات التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية وتمنح التسهيلات لجذب المواهب من مختلف أنحاء العالم.

وأوردت وكالة بلومبرج العالمية المتخصصة بالأخبار الاقتصادية مجموعة عناوين لافتة منها "الإمارات توسع التجارة مع آسيا وإفريقيا وتستهدف استثمارات بقيمة 150 مليار دولار"، و"الإمارات تتطلع إلى نمو بنسبة 4% في 2021"، و"الإمارات تستحدث توجهات جديدة في منظومة الإقامة لجذب المواهب من مختلف أنحاء العالم".





وعرضت وكالة بلومبرج الميزات الجديدة التي تقدمها حزمة "مشاريع الخمسين" وتسهم في تفعيل فرص تنموية جديدة، من خلال تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين والكفاءات من مختلف أنحاء العالم للعيش والعمل في دولة الإمارات.

وفي سلسلة مقالات عرضت الوكالة الإخبارية العالمية سعى الإمارات التي تعد عاصمة التجارة والاقتصاد في الشرق الأوسط إلى تعزيز علاقاتها مع الاقتصادات الأفريقية، والاسيوية واجتذاب استثمارات قدرها 150 مليار دولار من الشركاء التقليديين، وعنونت "الإمارات تستحدث تشريعات في مجال الإقامة لاجتذاب المزيد من المواهب والكفاءات" و"وزير الاقتصاد الإماراتي يصرح بأن الإمارات تسعى إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 4% ".

الصحف العالمية

وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن دولة الإمارات تسعى لسوق مفتوحة واقتصاد قوي باستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة من خلال تعزيز بيئتها الاستثمارية وتوفير حزمة امتيازات للمقيمين فيها.





وقالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الإمارات تعمل على استقطاب استثمارات عالمية مليارية بالاستفادة من مبادرات اقتصادية جديدة تشجع الاستثمار وتمنح المستثمرين مزيداً من الفرص النوعية على مستوى المنطقة.

المنصات الرقمية

وقدمت "سبوتنيك عربي" المبادرات التي تم الإعلان عنها في دولة الإمارات في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة لصناعة مستقبل قائم على الاقتصاد المتنوع الذي يركز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة ويستقطب أفضل الكفاءات.

وعرضت DW الألمانية الفرص الجديدة التي توفرها منظومة الإقامة التي تم تحديثها وتوسيعها للمقيمين للتكفل بأفراد الأسرة مع إتاحة مزيد من الوقت للعثور على وظيفة جديدة بعد انتهاء عقد العمل.

وقدمت "سي إن إن " العربية مضمون مبادئ الخمسين التي شكلت إعلاناً رئيسياً ضمن أولى حزم "مشاريع الخمسين" ورسمت تصوراً شاملاً لمستقبل دولة الإمارات ومساراتها التنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة.

بدورها عرضت صحيفة الإندبندنت البريطانية تحت عنوان "الإمارات تطلق خطة للاستثمار في اقتصادها وتحديث قوانينها" للخطط الاستثمارية ضمن "مشاريع الخمسين" وآليات تطوير منظومتها القانونية بأكبر حزمة تحديثات تشريعية ومجموعة كبيرة من مبادرات التنمية الاقتصادية من شأنها أن تحدث تغييرات جذرية لاسيما في نظم وتشريعات إقامة الوافدين.





كبري وسائل الإعلام الدولية

وعنونت وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية "بالتزامن مع عيدها الخمسين، تسعى الإمارات إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي لدخول مرحلة ما بعد الجائحة بحلة جديدة"، لتقدم الوكالة صورة شاملة عن الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين التي أطلقتها دولة الإمارات، معتبرة أنها تحرّك عجلة الاقتصاد بشكل أسرع في المرحلة المقبلة وتسهم في جذب العقول من مختلف أنحاء العالم.

وعرضت سي إن بي سي" CNBC" للمشاريع الاستراتيجية الوطنية التي تم الإعلان منها لتعزيز دور القطاع الصناعي في الدولة وتبني تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة للسنوات المقبلة في الإمارات.





وفصّلت الشرق – بلومبيرج لتطلعات الاقتصاد الإماراتي إلى استقطاب ما يصل حتى 150 مليار دولار بحلول العام 2030 من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المباشرة إلى بنيته المرنة.

وركزت روسيا اليوم على المزايا النوعية التي توفرها الأنواع الجديدة من تأشيرات الإقامة والعمل التي طرحتها دولة الإمارات ضمن إعلان الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين لتشكل حافزاً لاستقطاب المزيد من المهارات والمواهب.

وقالت ABC نيوز الأمريكية، إن دولة الإمارات تعلن خطة لاستثمار المليارات في اقتصادها الوطني المتميز على مستوى المنطقة، بالتزامن مع إعلانها تحديثات نوعية في منظومة الإقامة التي تطبقها الدولة التي يقيم على أرضها أكثر من 190 جنسية. واعتبرت أن الاستراتيجية الإماراتية لجذب المواهب الوافدة تعد توجهاً فريداً مقارنة بتوجهات دول المنطقة الغنية بالنفط.

وسلطت RFI الفرنسية الضوء على أهمية الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" في رسم مستقبل اقتصاد الإمارات وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للكوادر والكفاءات والمتخصصين ورواد الأعمال.

وعنونت CTV نيوز الكندية "الإمارات تعتمد استثمارات اقتصادية و تغييرات تشريعية" مبرزة التحولات النوعية التي ستحدثها "مشاريع الخمسين" في البنية الاقتصادية والاستثمارية والقانونية الداعمة لقطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة وجذب المواهب والعقول للعيش والعمل في دولة الإمارات.

كبري وسائل الإعلام الآسيوية

وعرضت "ذا سترايتس تايمز" السنغافورية للبرامج الاستثمارية في الاقتصاد الوطني والفعاليات الدولية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي ضمن "مشاريع الخمسين" والتي تسهم مجتمعة بحسب رأي الصحيفة في تسريع مسارات التنمية للمستقبل في دولة الإمارات خاصة على مستوى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وشرحت مالاي تايمز الماليزية حزمة "مشاريع الخمسين" التي تم الإعلان عنها بتاريخ 5 سبتمبر الجاري، مركزة في تغطيتها لأخبار إطلاق الدفعة الأولى من المشاريع الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة على القمم الاستثمارية وقانون البيانات الذي يحمي الخصوصية ويعزز فرص نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى التغيرات النوعية في المنظومة المتكاملة للإقامة في دولة الإمارات بما في ذلك الإقامة العادية، والخضراء والذهبية التي تجذب المواهب.

وأبرزت "بزنس ستاندرد" الهندية تسهيل الإمارات لقوانين الإقامة فيها وتحفيزها مزيداً من طالبي تأشيرات السياحية والزيارة والعمل على القدوم إليها واستكشاف بيئتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتقدمة.

فيما احتفت Ndtv الهندية بإمكانية حاملي "الإقامة الخضراء" الجديدة التي تطبقها الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين" في ممارسة العمل دون الحاجة لكفالة جهة العمل.

وأبرزت "باكستان توداي" منظومة الإقامة الخضراء الجديدة التي أعلنت عنها الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين" وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على مستوى الدولة والمنطقة للفصل بين الإقامة ومكان العمل.



اهتمام دولي

وقدّمت التغطيات الصحفية والإخبارية والرقمية الدولية، أبرز المشاريع المعلنة ضمن الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" بما في ذلك عقد "قمة الإمارات للاستثمار" التي تجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف استقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع المقبلة.





كما اهتمت التغطيات الصحفية والإخبارية والرقمية الدولية، بإطلاق برنامج 10×10 لتنمية صادرات الدولة عبر استهداف 10 أسواق عالمية، بحيث يعمل على تحقيق زيادة سنوية في الصادرات لهذه الأسواق بنسبة 10%، وإطلاق بوابة INVEST.ae، المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة.

"شبكة الثورة الصناعية الرابعة"

كما شملت المتابعات الإعلامية إطلاق "شبكة الثورة الصناعية الرابعة" لتنمية وبناء 500 شركة وطنية مزودة للتقنيات المتقدمة، والإعلان عن مشروع Project 5Bn، الذي يخصص 5 مليارات درهم لدعم المشاريع الإماراتية الشابة؛ إضافة إلى إطلاق Tech Drive الهادف لتخصيص 5 مليارات درهم بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات الخمس المقبلة.

برنامج القيمة الوطنية المضافة

وسلطت التغطيات الإعلامية الضوء أيضاً على اعتماد برنامج القيمة الوطنية المضافة من خلال توجيه 42% من مشتريات الجهات الاتحادية والشركات الوطنية الكبرى نحو المنتج والخدمات الوطنية، بحيث يتم رفع المشتريات من 33 إلى 55 مليار درهم خلال أربع سنوات، إلى جانب إطلاق اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية، بحيث تسعى في المرحلة الأولى إلى عقد 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية ورفع حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الذي يبلغ 257 مليار بمقدار 40 مليار سنوياً.

"الإقامة الخضراء"

واهتمت وسائل الإعلام الدولية والمنصات الرقمية العالمية بشكل خاص باعتماد الإمارات "الإقامة الخضراء"، وهي نظام إقامة جديد يفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، ويتضمن مجموعة من الامتيازات الجديدة المختلفة عن الإقامة العادية، بالإضافة إلى "الإقامة الحرة" وهي الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي، ومخصصة للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، دون الحاجة لتصريح عمل وعقد توظيف.





كما سلطت وسائل الإعلام في 25 سوقاً رئيسياً، لا سيما المتخصصة بقطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي، اهتمامها على مبادرات الاقتصاد الرقمي ضمن "مشاريع الخمسين" وفي مقدمتها "قانون البيانات الإماراتي"، الذي يمنح الأفراد حرية التحكم في الطريقة التي يتم بها استخدام وتخزين ومشاركة بياناتهم الشخصية، ومبادرة "100 مبرمج كل يوم"، الهادفة لإضافة 3000 مبرمج شهرياً للقوى العاملة في الاقتصاد الوطني للدولة، و"قمة PyCon العالمية للبرمجة"، الأكبر إقليمياً في مجال البرمجة والاقتصاد الرقمي، لتطوير المواهب والخبرات والمشاريع المبتكرة المتخصصة في مجال البرمجة.

طموح لا يعرف المستحيل

وأبرزت التغطيات الإعلامية الدولية الجانب الاقتصادي والاستراتيجي الطموح في الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" بالتركيز على الدور الذي ستلعبه في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف المشاريع كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص.

وسم متصدر

وتأتي هذه التغطية الدولية النوعية بالتزامن مع تصدر وسم #مشاريع_الخمسين موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مستوى الإمارات خلال الساعات الأولى من إعلان الحزمة الأولى من "مشاريع المستقبل، وذلك بعد إعلان دولة الإمارات وثيقة "مبادئ الخمسين"، المشروع الأول ضمن "مشاريع الخمسين".

واحتفت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بالطموح الذي لا يعرف المستحيل للإمارات، وتتابع مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية التي تنطلق من فكر ورؤية إيجابية متطلعة نحو تصميم المستقبل وصناعته وتحقيق الإنجازات في أوقات قياسية.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، عقد الفعالية الإعلامية الأولى للإعلان عن أولى حزم "مشاريع الخمسين" يوم 5 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك كجزء من خمس فعاليات إعلامية تُعقد تباعاً، للكشف عن خمسين مشروعاً تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات وصولاً إلى تحقيق أفضل المراتب عالمياً.

سلسلة فعاليات إعلامية متواصلة

ويواصل المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات تنظيم فعاليات إعلامية شاملة طوال شهر سبتمبر الجاري للإعلان تباعاً عن حزمة "مشاريع الخمسين" بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية والمنصات الإخبارية والرقمية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم مشاريع الخمسين الاستراتيجية بالصورة الكاملة على أعتاب دورة تنموية شاملة ترسم مستقبلاً حيوياً للإمارات وطموحاتها للخمسين عاماً القادمة.