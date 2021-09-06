الرئيس الفلسطيني يهنئ نظيره الإسرائيلي برأس السنة العبرية

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الإثنين، نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بحلول رأس السنة العبرية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: "هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مهنئا إياه بحلول رأس السنة العبرية".
وأضافت أن عباس "تمنى خلال الاتصال الهاتفي، أن يكون العام القادم هو عام تحقيق السلام".
كما أشارت إلى أن "عباس أجرى اتصالا مشابها مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس",
وتحتفل إسرائيل غدا الثلاثاء، بعيد رأس السنة العبرية.
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