رسميا.. المنفي يعلن انطلاق المصالحة الوطنية في ليبيا

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي اليوم الإثنين، رسمياً انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.

وثمن المنفي كافة الجهود التي بذلت في سبيل تحقيق ما تم التوصل إليه من مصالحة، في إشارة إلى الإفراج عن السجناء الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة، والذين صدرت بحقهم أحكام قضائية.



وأكد رئيس المجلس الرئاسي، أن القرارات التي اتخذت ما كان لها أن تتخذ، لولا الرغبة الحقيقية والجادة، لدى الشعب الليبي من أجل طي صفحات الماضي المؤلمة، وتجاوز الخلافات، ونبذ الفرقة، وإيقاف نزيف الدماء، ووضع حد لمعاناته.

وبارك رئيس المجلس الرئاسي للأمة الليبية، انطلاق أولى خطوات المُصالحة الوطنية التي تُمثل الرغبة الحقيقبة لدى الجميع لطي الماضي وتجاوز الخلافات، داعياً الليبيين للالتفاف حول الوطن، وبناء دولة المواطنة والقانون.

ووجه الدعوة لكل الليبيين، للعمل معاً من أجل بناء وطن واحد، ترفرف عليه راية السلام.

وفي وقت سابق، أكد اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، قيام لجنة (5+5) العسكرية، بعملية تبادل للمحتجزين.

وقال اللواء المحجوب في بيان له حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن المحتجزين وصلوا الأحد إلى مدينة سرت وسط البلاد حيث جرت عملية التبادل تحت إشراف لجنة (5+5) العسكرية.

ولفت المحجوب إلى أن عدد الأشخاص المطلق سراحهم 8 من المحتجزين بسبب الأعمال القتالية من مدن غريان ومصراتة جرى تسليمهم في بوابة الـ50 غرب مدينة سرت بتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وتابع أنه تم تسليم مجموعة منهم خلال الأسبوعين الماضيين ضمت عددا من مختلف المناطق دون أن تكون بنظام المبادلة حرصا منه على ضمان استمرار إطلاق المحتجزين ونجاح عمل اللجنة العسكرية المشتركة التي باشرت العمل على الإشراف على إزالة الألغام وتهيئة الطريق الرابط الجفرة أبوقرين لغرض افتتاحه بعد أن يتم تأمينه.