إكسبو 2020 دبي.. دعوة مفتوحة للعالم لبناء مستقبل آمن

بحثت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، في اجتماعها اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لانطلاق المعرض الذي يشارك فيه 191 دولة.

وأكد أعضاء اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، أنه انطلاقا من رؤية القيادة الرشيد لدولة الإمارات ستنطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل مرحلة جديدة من العمل الدؤوب بالتعاون مع شعوب العالم أجمع بهدف تحقيق المزيد من النجاحات الاستثنائية لدولة الإمارات ولجميع الدول المشاركة.

فخر لكل إماراتي

وقالت اللجنة، إن النجاح في جمع 191 دولة لكل منها جناحها المستقل للمرة الأولى في تاريخ إكسبو الممتد على 170 عاما، فخر لكل إماراتي ومقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجسيد لقدرة أبناء الإمارات على تحقيق النجاح حتى في ظل الظروف والتحديات التي تحيط بالعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، لمراجعة الاستعدادات النهائية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وحضور أعضاء اللجنة العليا كل من الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي.





كما حضر الاجتماع الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة تأمين فعاليات إكسبو 2020، ومطر الطاير، رئيس اللجنة العليا لخطة دبي الحضرية 2040 المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، والمهندس داوود الهاجري ومدير عام بلدية دبي، وخليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب عضو اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، ومحمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية.

قصة نجاح ملهمة

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوبيلها الذهبي وتطلعها لخمسين سنة مقبلة، تكتب دولة الإمارات قصة نجاح ملهمة سيخلدها التاريخ، بعد أن تمكنت بحكمة قادتها وإخلاص شعبها من جمع 191 دولة وبناء منصة عالمية توفر البيئة المثالية لتعزيز التعاون الدولي".

وأضاف: "تمكنا بالتعاون مع كل فرد من فريق العمل من تبني استراتيجية تركز على تحقيق النتائج الإيجابية، مهما كانت التحديات التي سببتها الجائحة، ونجحنا في جمع العالم في إكسبو دولي استثنائي مبادئه التضامن والتعاون والابتكار، وهي ذات المبادئ التي كانت من أهم مقومات نجاح مشروعنا الوطني، حيث أن إكسبو 2020 دبي لم يتوقف عن التجديد والتأقلم مع كل المتغيرات التي شهدها العالم، ليشكل محطة هامة في المسيرة الإنمائية للبشرية عنوانها التعاون".





ويدعم إكسبو 2020 دبي من خلال شراكاته وشركائه والمشاركين فيه الابتكار بما يخدم تطلعات الإنسانية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤسس لشراكات تستمر لما بعد 2022 في المنطقة والعالم.

منصة لتحقيق المزيد من الإبداعات الإنسانية

وقال الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي عضو اللجنة العليا لإكسبو 2020: " بالتعاون والمثابرة قطعنا شوطا كبيرا لاستضافة العالم على أرض دولة الإمارات الطيبة، سنرحب بشعوب العالم ونكتشف معا النتائج المذهلة التي يمكن أن تتحقق عندما تتعاون البشرية لتحقيق الأهداف السامية".

وأضاف: "سيكون إكسبو 2020 دبي منصة لتحقيق المزيد من الإبداعات الإنسانية ودعم منجزاتها ونبوغها، وسيكون منصة إماراتية بامتياز تجسد طموح قيادتها الرشيدة في تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك".

ويركز إكسبو 2020 دبي على تسخير الإمكانيات لتحفيز العقول بهدف إيجاد الحلول للتحديات بتوظيف الابتكار وتوفير منصات ملهمة ومحفزة على الإبداع، بهدف استمرار التقدم البشري في جميع المجالات.

مثال ناجح في التنمية

وقال محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي نائب رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: " إن توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعته المستمرة لجميع مراحل إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير كان لها كبير الأثر في تحويله إلى منصة عالمية محفزة على الابتكار لمواجهة التحديات ومواصلة التقدم البشري".

وأضاف: "شعوب العالم تنظر إلى دبي والإمارات كمثال ناجح في التنمية، وهذا الحدث العالمي الكبير سيكون محطة من محطات هذا النمو المستمر والذي يؤكد للعالم أن دبي ضمن أهم مدن المستقبل في العالم".





وباتت دولة الإمارات العربية المتحدة على أهبة الاستعداد لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأصبحت جميع فرق العمل في مختلف القطاعات الحيوية المحلية والاتحادية والخاصة جاهزة لاستقبال المشاركين، وتترقب الترحيب بملايين الزوار في منصة مثالية بنيت بإبداع جمع الفن المعماري، وأحدث التقنيات العالمية والبرامج والفعاليات الهادفة لتعزيز التعاون وتجسيد شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

تفاني فرق العمل



وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: "إن الفضل فيما نراه اليوم من إنجاز يعود إلى رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وثقته بفريق عمله الوطني وقدرته على إنجاز المهمة الموكلة إليه.. لقد كان لقيادة كل عضو من أعضاء اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي وتفاني فرق عمل مؤسساتهم دور حاسم في تحويل الرؤى والتطلعات إلى حقيقة في موقع وحدث استثنائيين".

وأضافت : "لم تدخر دولة الإمارات بكافة مؤسساتها وأبنائها جهدا لبناء منصة متكاملة مبتكرة لاستضافة العالم على أرضها الطيبة، ولعل أكثر ما يميز إكسبو 2020 دبي أننا سنجد في كل جانب منه بصمة كل من ساهم وعمل وقدم لإنجاحه، وهذا هو المقياس الحقيقي للنجاح".

ويسلط المشاركون في إكسبو 2020 المزيد من الضوء على التكنولوجيا ودورها في تطوير القطاع الصناعي في العالم، وسيكون للدولة دور كبير خاصة بعد أن قفزت خمس مراتب على مستوى العالم في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الذي يصدر سنويا عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وفق تقييم عام 2021، لتحتل المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة.

" تواصل العقول وصنع المستقبل"

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "سيساهم إكسبو 2020 دبي في تعزيز التعاون في القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة تواكب التطور التقني السريع، ونحن على ثقة بأن استضافة دولة الإمارات للبلدان المشاركة من مختلف أنحاء العالم سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على قطاعات متنوعة ومنها الصناعية والتجارية والسياحية".

وأضاف: "نحن فخورون لأن الإمارات هي أول دولة عربية وأول دولة في الشرق الأوسط تستضيف إكسبو، وهذا الحدث يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لنا لأنه يتزامن مع عام الخمسين، ومع الاستعداد للخمسين عاما المقبلة، ونعتبر أن إكسبو أحد المنصات التي نبدأ بها رحلة الخمسين، خاصة وأن شعار إكسبو " تواصل العقول وصنع المستقبل" يتماشى مع رؤية ونظرة قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات والتي تركز دائما على التسامح والانفتاح والحوار، وعلى مد جسور التعاون والتواصل وبناء العلاقات والشراكات الإيجابية لنمو وتقدم الإنسانية".

دعوة مفتوحة للعالم

وقال: " تقدم دولة الإمارات من خلال معرض إكسبو دعوة مفتوحة للعالم بهدف الشراكة والتعاون لبناء مستقبل آمن، ومستقر، ومستدام، وأفضل للجميع.. لقد كان الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يركز بشكل أساسي على بناء الإنسان، واليوم تركز قيادتنا الرشيدة على رأس المال البشري لأنها ترى فيه المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي".

وتابع: "وبما أن إكسبو يقدم منصة لتواصل البلدان والشعوب وتبادل الأفكار، فهو سيسهم في تطوير قدرات وإمكانات الإنسان والمجتمع".

وقال:" كما يقدم إكسبو لجيل الشباب في دولة الإمارات منصة ممتازة للاطلاع على أحدث الابتكارات، والاختراعات والتطورات في مجالات التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والصناعة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم المستقبل، والفنون، والفكر، ومختلف مجالات الإبداع، لذلك نحن واثقون بأنه سيكون مصدر إلهام وتحفيز للجميع".

وأضاف: "يعد إكسبو أكبر وأهم حدث عالمي يقام أثناء جائحة كوفيد-19، ونحن متفائلون بأنه سيكون رسالة إيجابية من الإمارات إلى العالم ليقدم نموذجا لعزيمة وقدرة الإنسان على التأقلم والتكيف، والانطلاق نحو المرحلة المقبلة من النمو والتقدم والتطور".

وأكد أن إكسبو سيرسخ مكانة الإمارات وجهة اقتصادية عالمية باعتباره منصة تجمع أهم الشركات، وصناع القرار، والخبراء، والرواد، والمبدعين، من مختلف أنحاء العالم لرسم ملامح المستقبل.





ويتطلب استضافة حدث عالمي ضخم يستقبل الملايين من الزوار بنية آمنة، ولهذا فإن لشرطة دبي دورا أساسيا في توفير جميع الترتيبات الأمنية لاستضافة الحدث العالمي البارز، مع الحفاظ على مكانة دبي بين مدن العالم على الخارطة السياحية والاقتصادية والاستثمارية، وكذلك على صعيد الحياة المريحة والآمنة.

الاستعداد لاستقبال الملايين

وقال الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس لجنة تأمين فعاليات إكسبو 2020: "انطلاقا مما تمتلكه الدولة من بنية تحتية مرنة ومنظومة عمل متكاملة قادرة على مواكبة كافة المتطلبات العالمية، تم الاستعداد التام لاستقبال الملايين من جميع أنحاء العالم، مسخرة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الجميع".

وأضاف: "أن القيادة العامة لشرطة دبي تعمل ضمن منظومة عمل متكاملة تضم جهات وشركاء استراتيجيين، وخصصت شرطة دبي ثلاثة قطاعات رئيسة لتأمين فعاليات إكسبو، تتمثل في قطاع الدعم والإسناد، وقطاعي العمليات، والبحث الجنائي".

وتم تطوير شبكة طرق هائلة، لاستقبال إكسبو 2020 دبي وإرثه المرتقب وتم توفير خدمات نقل متعددة وهو أمر يجعل دبي تشهد مرحلة جديدة من التوسع.

وعلى مدى 6 أشهر بين أول أكتوبر/تشرين الأول 2021، و31 مارس/آذار 2022، سيجلب إكسبو 2020 خبرات محلية وإقليمية وعالمية لتنظيم حدث لا يتكرر من شأنه أن يلهم الجميع لترك إرث حقيقي يعود بالنفع على الأجيال المقبلة، سواء محليا أو عالميا.

وطيلة أشهر إكسبو الستة التي ستحفل ببرنامج من الفعاليات المعمارية والفنية والترفيهية والتكنولوجية، ستتاح الفرصة للملايين للتعرف على الروابط بين الثقافات وفرص الأعمال والحلول التي تهدف لتحقيق مستقبل أفضل لكل سكان الكوكب.