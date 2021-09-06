موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. كنوز مصر السوداء وتجار أفغانستان وملوك الذهب

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تمتلك مصر ثروات طبيعية ضخمة ومتنوعة تبشر بمستقبل مشرق للبلاد، وتعد الرمال السوداء أحد هذه الكنوز.

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تم تداوله حول فرض وزارة المالية ضرائب جديدة على التعاملات التي تتم بالبورصة.

إحدى الإيجابيات التي وجدها تجار كابول المتجولون، لعودة حركة طالبان للسيطرة على أفغانستان، هو غياب "الإتاوات".

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن دول العالم أنتجت ما يقرب من 3480 طنا من الذهب خلال عام الجائحة، في تراجع للعام الثاني على التوالي.

للشهر الخامس عشر على التوالي تواصل احتياطات مصر من النقد الأجنبي رحلة الصعود، متجاوزة العقبات التي خلفتها جائحة كورونا.

عملات لا تراها بعينيك ولا تلمسها بيديك، بل عبارة عن أرقام ورموز تجدها على شاشة الكمبيوتر، لكنها عملية معقدة قبل التعامل عليها.

تتحدى معاصر السمسم التقليدية اليمنية، عراقيل وجشع تضعها "مليشيا" الحوثي في مناطق نفوذها،ما يعرقل تطورها وانتشارها.

يشكك معظم الأتراك في مصداقية البيانات الحكومية الخاصة في النمو الاقتصادي ، مؤكدين أن تلك الأرقام لا وجود لها على أرض الواقع.

وصلت التغطيات الدولية لأخبار الحزمة الأولى من "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، إلى 497 تغطية في 25 دولة حول العالم.