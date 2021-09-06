موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. أسرار كاميرا الهاتف وباقة آسوس

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. لكاميرا هاتفك الذكي ، بخلاف التقاط الصور التذكارية، مميزات أخرى قد لا يعلمها كثيرون. كشفت شركة "جي بي إل" (JBL) عن السماعة اللاسلكية Flip 6 الجديدة، التي تمتاز بحجم مدمج يتيح إمكانية استعمالها أثناء التنقل. كشفت آسوس النقاب عن الموديلات الجديدة من منتجاتها لأجهزة اللاب توب المتطورة. أعلنت شركة فيليبس الهولندية، اليوم الأحد، عن إطلاق التلفاز الذكي OLED+986 الفاخر الجديد.



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