أكبر أحزاب المعارضة التركية يزور كردستان العراق

زار وفد من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إقليم كردستان العراق، والتقى عددًا من المسؤولين، في محاولة لتعزيز العلاقات.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية"، الإثنين.



وترأس وفد الشعوب الديمقراطي خلال الزيارة، نائب رئيسه، أوغوز قاان صاليجي، النائب البرلماني عن مدينة إسطنبول.

ووفق مصادر تحدثت للصحيفة، جرى خلال الاجتماع تناول القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات بين تركيا وشمال العراق.

وقال صاليجي، في تغريدة نشرها على "تويتر" بعد اللقاء، إن الغرض من زيارته هو "تعزيز العلاقات بين تركيا وحكومة الإقليم، والتعبير عن وجهة نظر حزب الشعب الجمهوري بشأن القضايا ذات الأهمية المشتركة".

وأضاف "تحدثنا عن فكرة منظمة السلام والتعاون للشرق الأوسط، التي ننادي بتأسيسها، وبصفتنا حزب الشعب الجمهوري، سنقدم جميع أنواع المساهمات البناءة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع جيراننا وللتهدئة".

وبجانب نائب رئيس الحزب، ضم الوفد التركي المعارض، كبير مستشاري رئيس الحزب أونال تشفيك أوز، المسؤول عن السياسات الخارجية، وأعضاء مجلس الحزب، نوّاف بيلَكْ، وأنور عمر بولاط، ومحمد حسن أكَنْ.

بدورها أصدرت رئاسة وزراء إقليم كردستان العراق بيانًا حول الزيارة، ذكرت فيه أن "نائب رئيس الشعب الجمهوري أكد خلال اللقاء أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين تركيا والإقليم، وللتعبير عن رأي الحزب في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

والتقى الوفد أيضًا، الرئيس السابق للإقليم، مسعود بارازاني، الرئيس الحالي للحزب الديمقراطي الكردستاني.

والملفت للنظر في هذه الزيارة أنها تأتي في ظل استطلاعات للرأي تكشف تهاوي شعبية العدالة والتنمية، الحاكم، وحليفه الحركة القومية، مقابل تصاعد شعبية تحالف المعارضة الذي يتزعمه الشعب الجمهوري.

وكان الحزب أصدر قبيل الزيارة بيانًا قال فيه " يتبنى حزبنا فهماً سياسياً يعطي الأولوية للسلام في الشرق الأوسط والحقوق والمصالح الإقليمية لبلدنا.

وأضاف، في الاجتماعات التي ستعقد في شمال العراق، سيتم التأكيد على أهمية إنشاء "منظمة السلام والتعاون للشرق الأوسط"، التي أعلنها رئيسنا كمال قليتشدار أوغلو من أجل المساهمة في السلام بالمنطقة".