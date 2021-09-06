محمد بن زايد يناقش مع محمد بن سلمان سبل تعزيز العلاقات

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال اتصال أجراه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناول استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي وقت سابق، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة إلى السعودية، أنه بحث في لقائه مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي "تعزيز علاقاتنا الراسخة وتعاوننا الاستراتيجي".
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