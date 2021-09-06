الجيش الإسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة

قصف الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، عدة أهداف غرب وشرق خان يونس في قطاع غزة.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في بيان تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "أغارت طائرات حربية الليلة على موقع لإنتاج قذائف صاروخية تابع لمنظمة حماس".

وتابع أن الجيش نفذ غارات أيضا على "مجمع عسكري في خان يونس وفي داخله مصنع يستخدم لبناء أنفاق، حيث يقع المصنع بالقرب من منشآت مدنية وبينها منشآت تربوية ومساجد".

وأضاف: "جاءت الغارات ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم".



وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي "يعتبر حماس مسؤولة عن ما يحدث داخل غزة".



فيما قالت مصادر محلية في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قصف عدة أهداف غرب وشرق خان يونس بجنوب قطاع غزة.



وأضافت أن فلسطينيين أطلقوا نيران على الطيران الإسرائيلي.



وأفادت المصادر بتصاعد ألسنة الدخان من أحد المواقع التي استهدفها القصف الإسرائيلي.

ولم يجر الإعلان عن إصابات نتيجة القصف الإسرائيلي حتى الساعة.



بدورها، قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي "يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة".



وكانت الهيئة أشارت في وقت سابق إلى أن 3 حرائق اندلعت، الإثنين، في عدد من التجمعات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة، إثر إطلاق بالونات حارقة عليها.



وتولت فرق الإطفاء الإسرائيلية إخماد النيران في هذه التجمعات.