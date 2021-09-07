سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الثلاثاء، 7 سبتمبر/أيلول 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار في مصر

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" للأسعار في 29 بنكا، بلغ متوسط الدولار، نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار عند نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على تعاملات الدولار في 17 بنكا، منها التجاري الدولي، وقناة السويس، والقاهرة، والعربي الأفريقي، وبنك HSBC، والمشرق، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع للشهر الـ 15

للشهر الخامس عشر على التوالي تواصل احتياطات مصر من النقد الأجنبي رحلة الصعود، متجاوزة العقبات التي خلفتها جائحة كورونا.

وأعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 40.672 مليار دولار في أغسطس/آب من 40.609 مليار دولار في يوليو/ تموز.

وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو/ حزيران 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من ما يزيد عن 45.5 مليار دولار بسبب أثر جائحة فيروس كورونا.

وصعدت احتياطات مصر من النقد الأجنبي مع تعافي قطاع السياحة، وعودة السياحة الروسية، وأيضا زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وهي مصادر مهمة للنقد الأجنبي في مصر.





وتقود مصر خطة إصلاح اقتصادي منذ عام 2016، بدأت تؤتي ثمارها في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر اليورو، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في المركزي المصري، إلى مستوى 21.66 جنيه للشراء، و21.79 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.69 جنيه للشراء، و21.84 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، في المركزي المصري، 51.99 جنيه للشراء، و 52.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 52.07 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.