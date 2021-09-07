ببساطة.. هذا ما فعله "أوبك+" في سوق النفط: أسعار "مريحة" للجميع

ظل البعض يسأل عن جدوى ما فعله تحالف أوبك+ بسوق النفط الأيام الماضية، في التقرير التالي نشرح ببساطة ما حدث لبرميل النفط وأسعاره.

على مستوى يومي تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ويرى الخبراء أن "أوبك+" تحافظ على نطاق سعري "مريح" للمستهلكين، فيما ارتفع الدولار بعد تلقي الدعم.

ماذا حدث لخام برنت في العقود الآجلة؟

ارتفع خام برنت في العقود الآجلة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 35 سنتا، ما يوازي 0.5% إلى 72.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 0654 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 39 سنتا يوم الإثنين.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول إلى 69.16 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا ما يعادل 0.2% عن إغلاق يوم الجمعة. ولا يوجد سعر تسوية لأمس الإثنين نظرا لعطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

دور أرامكو السعودية في السوق

لعملاق النفط السعودية "أرامكو" دور بارز وفعال بكل تأكيد في حركة أسعار برميل النفط عالميا، وأبلغت شركة النفط السعودية أرامكو العملاء في آسيا يوم الأحد أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لشهر أكتوبر/تشرين الأول لجميع الخامات التي تباع لآسيا دولارا واحدا على الأقل للبرميل.

والخفض الكبير للأسعار دليل علي أن الاستهلاك في أكبر منطقة مستوردة للخام في العالم لا يزال ضعيفا، في حين تلقي إغلاقات في أرجاء آسيا لمكافحة سلالة دلتا بظلالها على التوقعات الاقتصادية.

كما تستوعب الأسواق قرار منظمة أوبك وحلفائها في مجموعة أوبك+، رفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول.

نطاق سعري "مريح"

قال رئيس لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية منتجة للنفط، إن أسعار النفط عند نطاق بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل "مريحة" للمستهلكين، وإن مجموعة أوبك+ لكبار الدول المنتجة للخام تسعى إلى الإبقاء على ذلك النطاق السعري عبر تنظيم الإنتاج.

وفي مقابلة مع صحيفة كومرسانت نُشرت اليوم الثلاثاء، قال وحيد ألكبيروف إن القيود المفروضة على إنتاج النفط ستتوقف على أوضاع السوق.

وقال ألكبيروف "تنظيم (الإنتاج) يمكن أن يختلف اعتمادا على الوضع. في الوقت الحالي سيكون سبتمبر/أيلول 2022 علامة فارقة حين من المقرر التخلص التدريجي من القيود. لدى الشركة ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا من الإنتاج المتوقف، والذي نأمل في أن السوق ستحتاجه".

كانت لوك أويل ذكرت في وقت سابق أنها قد تخفض حصتها في المشروع النفطي غرب القرنة-2 في العراق. وقال ألكبيروف إن لوك أويل ما زالت تجري محادثات مع الحكومة العراقية لكي تظل مشاركة في المشروع.

وقال ألكبيروف إن مكمن اليمامة في حقل غرب القرنة-2 النفطي ثبُت أنه من الصعب استغلاله بسبب احتوائه على مستويات مرتفعة من كبريتيد الهيدروجين.

مدى تأثير ذلك على الناس

عمليا قد لا يجد الناس العاديين استفادة وقتية لما يحدث في سوق النفط العالمي باستثناء المستثمرين والمضاربين على الأسعار، لكن على المستوى المتوسط في بلدان تراجع أسعار الوقود لديها كل ثلاثة أشهر على سبيل المثال، يظهر المردود سريعا بالحصول على مواد بترولية "بنزين وسولار" بأسعار مناسبة قد تقل عن الدورة السابقة للتسعير.

ولعل دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية من أكثر المستفيدين عمليا من ذلك.

نموذج مصري

في أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية، أسعار البنزين الجديدة بزيادة 25 قرشا لشتى فئات الأوكتان.

وبحسب البيان، رفعت مصر سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيه للتر من 8.5 جنيه والبنزين 92 إلى 7.75 جنيه من 7.50 جنيه والبنزين 80 إلى 6.50 جنيه من 6.25 جنيه.

وقالت الوزارة يومها في بيان صحفي إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2021، وهما أهم "مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى".

ومؤكد مع الأسعار الجديدة المرتبطة بما جاء عقب قرارات أوبك+ ستكون هناك أسعار جديدة للبنزين في مصر تقترب من التثبيت.



