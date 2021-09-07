أكبر مستشفى عائم في التاريخ يعبر قناة السويس"مجانا"

قدمت السفينة "Global Mercy" الشكر لهيئة قناة السويس للسماح بعبور القناة بدون رسوم مساهمة منها لدعم الدور الخيري الذي تقوم به السفينة.

وقالت هيئة قناة السويس في تغريدة على حسابعا بموقع التواصل، إن رسالة الشكر التي تلقتها تأتي كتقدير من السفينة لجهود الهيئة.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، عبرت قناة السويس، السبت، السفينة GlOBAL MERCY "الرحمة العالمية"، أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في التاريخ في أولى رحلاتها عبر القناة.

وعبرت السفينة قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى مالطا.

ووفق البروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان عصام شاهين كبير مرشدين، والربان طارق إسماعيل كبير مرشدين للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

تتبع السفينة منظمة MERCY SHIP الخيرية، ويبلغ طولها 174 مترا، وعرضها 28.6 متر، فيما يبلغ غاطسها 6.15 متر، وحمولتها الكلية 37 ألف طن.

وارتفعت إيرادات هيئة قناة السويس، خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة زادت 11.2 % إلى 3.88 مليار دولار في الفترة من 20 يناير/كانون الثاني إلي 20 أغسطس/ آب 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت فيها الإيرادات 3.49 مليار دولار.



وفي مطلع أغسطس/آب، نشر مجلس الوزراء المصري تقريراً حول قناة السويس تضمن حديثا عن إمكانية توسيعها، وتطرق إلى إشادات دولية بالمجرى الملاحي العالمي.

وأبرز التقرير الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس بالنسبة لحركة التجارة العالمية، حيث تعد أقصر الطرق الملاحية بين الشرق والغرب، كما أن نسبة الحوادث بها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى.



وأشار التقرير إلى أن القناة تستوعب عمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن، فضلاً عن أنها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن والتدخل في أوقات الطوارئ.