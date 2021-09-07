احتجاجات شمالي إيران اعتراضا على شح المياه

أفادت وسائل إعلام إيرانية معارضة، باندلاع مظاهرات بمدينة "بلوكان" بمحافظة أذربيجان الشرقيَّة شمال غربي البلاد، احتجاجا عل شح المياه.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع، عددا كبيرا من سكان مدينة بلوكان وهم يحتجون على عدم تزويد المدينة بالمياه.

وفرقت الأجهزة الأمنية المحتجين باستخدام القوة بحسب ما أظهرته المقاطع المصورة.



وذكرت صحيفة "اندبندنت" في حسابها عبر "تويتر"، أن "تدخل الأجهزة الأمنية لتفريق التجمع السلمي لأهالي هذه المدينة أدى إلى رد فعل ومقاومة من قبل المحتجين".

ويبلغ سكان عدد مدينة بلوكان قرابة 258 ألف نسمة وهي ثالث أكبر مدينة من حيث عدد السكان في مقاطعة أذربيجان الشرقية.

وتعد هذه المدينة واحدة من أكثر المقاطعات توفرا على المياه في البلاد، ويقولو مسؤولون إيرانيون إن البلاد تواجه أزمة في توفير المياة بسبب الجفاف وقلة الأمطار وتراجع منسوب السدود الموجودة في البلاد.