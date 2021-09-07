أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 في لبنان

واصلت أسعار الذهب في لبنان، اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، التراجع بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان، إلى 87.435 ألف ليرة (782 دولار)

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا بالأسواق)، إلى 76.508 ألف ليرة (50.59 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، إلى 65.577 ألف ليرة (43.37 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.004 ألف ليرة (33.73 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 ليسجل نحو 43.718 ألف ليرة (28.91 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان، إلى 2.719 مليون ليرة (1798 دولارا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، إلى 612.061 ليرة (404.75 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات الثلاثاء، إذ تعرضت لضغوط من متانة الدولار وبلوغ الأسهم العالمية مستوى قياسيا مرتفعا بفضل تنامي الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي على سياسة ميسرة في الأمد القريب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية، بنسبة 0.3% إلى 1817.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:54 بتوقيت جرينتش.

بينما تراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة، بنسبة 0.8% إلى 1819.20 دولار.

وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "جيوجيت للخدمات المالية": "الكثير من العوامل الأساسية ما زالت تضغط على أسعار الذهب.. الناس متفائلون حيال آفاق الاقتصاد العالمي".

وأضاف: "المستثمرون يقلصون على الأرجح أصول الملاذ الآمن لديهم مثل الذهب ويعيدون الاستثمار في بعض الأصول العالية المخاطر".





وأثارت بيانات للوظائف الأمريكية مخيبة للآمال توقعات بأن مجلس الاحتياطي ربما يرجئ تقليص مشترياته للأصول وأبقت المعدن الأصفر قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، لكنها أيضا قادت المستثمرين إلى أسواق الأسهم.

وتلقت معنويات الإقبال على المخاطرة الدعم من بيانات تجارية صينية أظهرت نمو الصادرات والواردات بأسرع كثيرا من المتوقع في أغسطس/ آب.