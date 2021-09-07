قتيلان و8 مصابين في مظاهرة غرب أفغانستان

قتل شخصان وأصيب 8 آخرون الثلاثاء، خلال تظاهرة مناهضة لنظام طالبان في مدينة هرات بغرب أفغانستان.

وقال طبيب محلي، لوكالة فرانس برس رافضا كشف هويته، إن شخصين قتلا برصاص خلال مشاركتهما في مظاهرة ضد طالبان غربي البلاد.



وشهدت كابول وهرات ومزار الشريف شمال أفغانستان في الأيام الأخيرة مظاهرات عدة نددت خصوصا بقمع نظام طالبان في ولاية بنجشير.

وكان عناصر طالبان قد أطلقوا النار في الهواء الثلاثاء لتفريق عشرات الأشخاص الذين تظاهروا في كابول ضد ما أسموه "تدخل باكستان" في شؤون أفغانستان.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية فإن نحو 70 شخصا، معظمهم من النساء، احتشدوا خارج مقر السفارة الباكستانية رافعين لافتات وسط هتافات مناهضة لما اعتبروه تدخل إسلام أباد.

واتهمت الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية الجيش والمخابرات الباكستانية بالمشاركة في تقديم الدعم والإسناد لحركة طالبان في معركة ولاية بنجشير.

وطالب زعيم الجبهة أحمد مسعود في مقطع صوتي الأفغان بالقيام بانتفاضة شعبية واسعة ضد طالبان في جميع أنحاء أفغانستان، وذلك بعدما أعلنت الحركة أمس سيطرتها على ولاية بنجشير آخر الولايات الأفغانية التي لم تكن تحت سيطرتها.