أمر ملكي سعودي بإعفاء مدير الأمن العام وإحالته لتحقيق بتهم فساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بإحالة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق بتهم بينها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ.

وجاء نص القرار، بحسب وكالة الأنباء السعودية، كالآتي: بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.



وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.