رئيس الأركان اليمني: المعركة مع الحوثي لن تطول أكثر مما مضى

أعلن الجيش اليمني أن مليشيا الحوثي تلقت ضربات موجعة من قبل قواته وغارات طائرات تحالف دعم الشرعية خلال المرحلة الماضية.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، الثلاثاء، أثناء حفل تخرج دفعات جديدة من القناصين وأمن وحماية الشخصيات.

وقال القائد اليمني، إن الضربات والغارات الجوية الحقت بمليشيا الحوثي، هزيمة كبيرة، وأن نتائجها ظهرت في الميدان من خلال الانكسارات التي منيت بها في جميع الجبهات.

وأكد الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز وهو أيضا، قائد العمليات المشتركة، أن معاناة اليمنيين، لن تطول أكثر مما مضى، وأن النصر على دعاة الموت والإرهاب، آت لا ريب فيه".





وأضاف أن الشعب اليمني، على اعتاب إحياء الذكرى الـ 59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة والتي اقتلعت جذور الإمامة إلى الأبد، وهى رسالة لأحفاد الإمامة، بأننا لن نتخلى عن الجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية مهما كان الثمن.



وأوضح أن مليشيا الحوثي الإرهابية تراهن اليوم على الدعم الشامل والقوي من نظام الملالي في إيران، ونحن نراهن على الله أولاً من بيده وحده النصر، كما نراهن على عدالة قضيتنا وإرادة شعبنا وشجاعة أبطالنا في الميدان.



وعبّر رئيس الأركان عن شكره وتقديره لقيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة مستمرة للجيش الوطني في معركته ضد مشروع الإرهاب والدمار الذي تقوده مليشيا الحوثي الإيرانية.

