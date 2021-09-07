مقتل عسكريين في 3 هجمات منفصلة للشباب الإرهابية بالصومال

قالت وسائل إعلام محلية إن عسكريين ومدنيين صوماليين سقطوا بين قتيل وجريح، إثر 3 هجمات منفصلة لحركة الشباب.

وأفادت وسائل إعلام صومالية بأن مسلحين من حركة الشباب شنوا هجوما بقذائف الهاون على قاعدة عسكرية لأميصوم في بلدة عيل برف بمحافظة شبيلى الوسطى جنوبي البلاد.



وقال سكان محليون إن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف المدنيين جراء الهجوم، وردت القوات الأفريقية بعملية أمنية في محيط بلدة عيل برف لتعقب الإرهابيين.

وفي محافظة هيران وسط الصومال، أصيب 5 عناصر من قوات الأمن بولاية هيرشبيلى في مدينة بلدويني خلال هجوم مسلح لمليشيات الشباب الإرهابية.

وفي مديرية دينيلي بمحافظة بنادر، اغتال مسلحون من حركة الشباب عسكريا صوماليا.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية الثلاثة، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي حول تلك الحوادث الأمنية من السلطات الصومالية الرسمية وقوات أميصوم.

وتحاول حركة الشباب تكثيف أنشطتها الإرهابية في وقت يستعد الصومال خوض الانتخابات التشريعية وخاصة انتخابات مجلس الشعب الغرفة السفلى للبرلمان خلال الأيام القادمة، بينما يقوم الجيش الصومالي عمليات عسكرية ضد الجماعات المسلحة لتأمين الانتخابات.