موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. المركبة المعجزة وتفاصيل التاكسي الروبوت

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تبدأ خدمة تاكسي روبوت ذاتي القيادة في ألمانيا، خلال العام المقبل، في أول خبر سار من معرض السيارات الدولي في ميونخ.

رغم قيود كورونا، انطلقت اليوم الثلاثاء في ميونيخ فعاليات معرض ألمانيا الدولي للسيارات، بحضور أعداد كبيرة من الشركات.

تتوفر مجموعة سيارات مستعملة من مختلف الماركات، يرى الخبراء بموقع "كار أند درايفر" أنها أنسب اختيار لتجربة قيادة أولى للمراهقين.

عند شراء إطارات جديدة للسيارة، توجد مجموعة من الخطوات التي إذا ما اتبعها السائق، سيقوم بعملية شراء إطار جديد بشكل صحيح لسيارته.

ظهرت مؤخرًا محركات الدفع الهجين في سيارات عدة (محركات تجمع بين أنظمة الاحتراق الداخلي والكهرباء)، فما هي مزاياها وعيوبها؟.

كشفت شركة "سيتي ترانسفورمر" النقاب عن سيارتها الكهربائية City Transformer الصغيرة القابلة للطي.

