ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يترقب عملاء شركة سامسونج حول العالم إطلاق هاتف Samsung Galaxy M52، الذي أعلنت الشركة الكورية الجنوبية عن وصوله للأسواق خلال أيام.
ذاع صيت محرك بحث DuckDuckGo في الفترة الأخيرة بعد اهتمام المستخدمين المتزايد بخصوصيتهم أثناء تصفح الإنترنت.
ارتفعت شعبية ألعاب روبلوكس Roblox مؤخرا، ويلعبها نحو 100 مليون لاعب، لتتجاوز شعبيتها تيك توك وسناب شات، ويمكن أن تربح منها مليون دولار.
طوال عام كامل، ومنذ إطلاق باقة آيفون 12، خرجت عشرات التسريبات والتكهنات عن الجديد الذي ستقدمة أبل في باقة آيفون 13.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. بديل جوجل وموعد إطلاق آيفون 13 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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